Ferrari | prima doppietta a Singapore Vettel torna alla vittoria dopo un anno

Show di Vettel a Piazza Duomo - prima canta Toto Cutugno e poi rivela : “restare in Ferrari? Dico che…” [VIDEO] : Nel corso dei festeggiamenti legati al novantesimo anniversario della Ferrari in Piazza Duomo a Milano, Vettel ha cantato una strofa de ‘L’Italiano’ di Toto Cutugno E’ un Sebastian Vettel inedito quello che si presenta sul palco Piazzato in Piazza Duomo a Milano, dove oggi si sono tenuti i festeggiamenti per il novantesimo anniversario della Ferrari. Il pilota tedesco si è lasciato andare prima ad un ‘Happy ...

F1 - GP Italia 2019 : numeri - record - statistiche e curiosità del circuito di Monza. Lewis Hamilton a caccia del primato di vittorie - Ferrari a digiuno dal 2010 : Siamo entrati nella settimana che porta all’attesissima 90^ edizione del Gran Premio d’Italia, la 70^ valevole per il Mondiale di Formula 1. Si gareggia nel leggendario tracciato brianzolo di Monza, riconosciuto da sempre come il più veloce del calendario della massima categoria motoristica a quattro ruote. Sul circuito situato all’interno del parco di Monza sono stati infatti fatti registrare dei record velocistici come quello ...

Formula 1 – La prima vittoria - il rapporto con Vettel e quella previsione futura - Leclerc svela : “tra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e…” : Leclerc ci crede: il giovane monegasco carico e motivato dopo la vittoria a Spa! Ecco come il Ferrarista si vede tra 5 anni E’ tutto pronto a Monza per l’attesissimo Gp d’Italia di Formula 1. Dopo lo spettacolo dello scorso weekend a Spa, seppur con un dolore atroce per la scomparsa di Hubert, i tifosi della Ferrari sono carichi e motivati grazie alla vittoria di Charles Leclerc, per la prima volta in carriera sul gradino ...

F1 - Mondiale 2019 : chi è la prima guida in Ferrari? Leclerc alza le sue quotazioni e Vettel… : E’ proprio il caso di dirlo, finalmente! La Ferrari interrompe il digiuno e vince la sua prima gara nel Mondiale 2019 di F1 a Spa (Belgio) grazie al monegasco Charles Leclerc. Una prova di grande qualità quella del ragazzo del Principato, in pole position e vincitore di una corsa condotta con grande autorevolezza. Un successo nel quale anche il lavoro da “scudiero” di Sebastian Vettel ha inciso. Il tedesco, in difficoltà con le ...

Ferrari - prima vittoria in carriera per Leclerc (con il lutto al braccio) : Oggi Charles Leclerc ha dimostrato di essere davvero un pilota vero, ma prima di tutto un uomo speciale: forte, duro, pragmatico. Non solo e non tanto perché ha vinto

Ferrari Spa-ventosa! Gioco di squadra e prima vittoria : Vettel si sacrifica e tiene a bada Hamilton - Leclerc trionfa in Belgio : La Ferrari trova la prima vittoria stagionale con Charles Leclerc che taglia per primo il traguardo del Gp di Spa: Vettel (4°) si sacrifica per tenere a bada Hamilton che chiude secondo davanti a Bottas Finalmente Ferrari! La pausa estiva fa bene alla scuderia di Maranello che si presenta a Spa in grande spolvero: doppietta nelle 3 sessioni di libere e in Qualifica, con Charles Leclerc che parte dalla pole position e domina la gara del Gp ...

