Fedez alla festa con Gigi Hadid | «Abbiamo iniziato a ballare» Chiara Ferragni

Fedez divorzia dalla Ferragni per Gigi Hadid : ma è solo uno scherzo : In alcuni casi Fedez è davvero un burlone, soprattutto quando si tratta di scherzare con la moglie, Chiara Ferragni. L’ultimo siparietto familiare si è consumato sui social – come da consuetudine per la coppia – e ha visto coinvolta anche la top model Gigi Hadid. Fedez, che non ha mai nascosto di avere un debole per la statuaria statunitense, si era già mostrato alquanto emozionato durante il primo casuale incontro con lei. In un video tratto ...