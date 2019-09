F1 | la Ferrari può davvero riaprire il Mondiale? Macchina competitiva ovunque | ma servirà

Singapore - Ferrari sfavorite ma “tutto puo’ succedere” : Le Ferrari non partono con i favori del pronostico a Singapore ma sia per Sebastian Vettel sia per Charle Leclerc ''tutto puo' succedere''. Sulla carta il circuito di Marina Bay dovrebbe non essere il piu' adatto alle caratteristiche della SF90, eppure entrambi i piloti del Cavallino Rampante sembrano pronti a giocarsi fino in fondo le loro carte nella prevista lotta in pista con le Mercedes e le Red Bull. Il primo a incontrare i giornalisti nel ...

Ferrari - svolta Leclerc : perché la vittoria a Monza può cambiare le regole Fia : Dopo l'inebriante vittoria di Monza, la Ferrari pensa al domani. C'è da preparare il Gran Premio del Singapore (anche se il Mondiale è praticamente compromesso), c'è da recuperare un Sebastian Vettel in crisi di risultati e di autostima, soprattutto dopo l'episodio che ha coinvolto, suo malgrado, il

F1 - GP Italia 2019 : Ferrari a caccia del bis a Monza! Altra pista favorevole che può esaltare il super motore della SF90 : Il GP del Belgio 2019 di F1 si è chiuso con la prima tanto agognata vittoria stagionale della Ferrari che è riuscita grazie a Charles Leclerc a interrompere un digiuno che durava ormai da quasi un anno, dall’ottobre scorso quando il predecessore del monegasco Kimi Raikkonen si era imposto ad Austin nel GP degli Usa. A completare il podio sono state le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che hanno approfittato ...

F1 - Mondiale 2019 : la peggior Ferrari da 5 anni. SF90 nata con lacune strutturali irrisolte. Un grande motore non può bastare : Il Mondiale 2019 di Formula Uno aveva preso il via con una Ferrari pronta a proseguire nella scia delle due ultime stagioni e, quindi, ad essere protagonista contro la temibile Mercedes. Negli ultimi due campionati la monoposto di Maranello si era sempre dimostrata competitiva e pronta a vincere in ogni circuito ma, per un motivo o per un altro, aveva sempre fallito l’obiettivo. La speranza di tutti era che la SF90 fosse la perfetta ...

Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Domani si può fare bene - bisogna sistemare la Ferrari” : Giornata davvero sottotono per la Ferrari che ha faticato a esprimersi nel miglior modo possibile durante le prove libere del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa all’Hungaroring. Sebastian Vettel ha concluso la FP2 addirittura in quindicesima posizione, distaccato di 1.4 secondi da Pierre Gasly: un risultato estremamente deludente per il tedesco, reduce dal secondo posto nel GP di Germania. L’alfiere della ...

F1 - GP Germania 2019 : le previsioni meteo per le qualifiche. La pioggia può rovinare i piani della Ferrari : Ferrari o Mercedes? Mercedes o Ferrari? Chi avrà la meglio nelle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che si correranno oggi alle ore 15.00? Al momento non è facile fare previsioni su chi sarà in grado di centrare la pole position, dato che oltre alle questioni di pista sarà decisivo anche capire come si svilupperà il meteo di Hockenheim. Dopo le temperature torride di ieri, infatti, nella località tedesca sono in arrivo ...