F1 | GP Singapore 2019 | le possibili strategie e pit-stop per la gara Occhio alla

F1 - GP Singapore 2019 : il nuovo ‘look’ della Ferrari funziona. Fondo e muso rinnovati per il salto di qualità : Non c’è trucco e non c’è inganno. No, non si vuol parlare di prestigiatori o di maghi ma quanto hanno saputo fare in casa Ferrari, dopo quello che è emerso dalle qualifiche del GP di Singapore (quindicesima prova del Mondiale 2019 di F1), non è così lontano dalla magia. Sì perché questo round doveva essere quello da circoletto rosso per il Cavallino Rampante: pista ad alto carico aerodinamico e difficoltà in curva. A Budapest ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : “Tre pole di fila di Leclerc? M….” : Lewis Hamilton non ha nascosto il proprio stupore relativamente alla prestazione delle Ferrari nelle qualifiche del GP di Singapore, 15° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay le Rosse non sembravano avere tante chance e invece, anche grazie agli aggiornamenti tecnici portati dai tecnici di Maranello, Charles Leclerc (1°) e Sebastian Vettel (3°) sono stati protagonisti. In particolare il 21enne monegasco ha ottenuto la terza ...

LIVE F1 - GP Singapore 2019 in DIRETTA : gara da brividi - Leclerc vuole vincere ancora - Hamilton non ci sta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Singapore (22 settembre) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Singapore, quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay assisteremo a una gara da brividi in cui potrà accadere di tutto. La Ferrari partirà nuovamente in pole position con il monegasco Charles Leclerc. ...

F1 Singapore 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Se è vero che non c'è due senza tre (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8), Charles Leclerc lo scoprirà a Singapore, dove ha colto la terza pole position di fila, la quinta del 2019. Primo in griglia, come in Belgio ed a Monza, dove erano seguite altrettante vittorie del 21enne monegasco, scintillante rookie della Formula 1. Che il proverbio sia rispettato se lo augura lui, se lo augura la Ferrari, dove si è ...

F1 - GP Singapore 2019 : Daniel Ricciardo squalificato nelle qualifiche! Irregolarità sulla Renault - partirà ultimo : Daniel Ricciardo è stato squalificato dalle qualifiche del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che va in scena a Marina Bay. Il pilota della Renault aveva conquistato un eccellente ottavo posto a Marina Bay ma la FIA lo ha privato del risultato conquistato in pista a causa di un anomalo utilizzo del MGU-UK riscontrato nel corso della Q1. La vettura dell’australiano avrebbe infatti superato il limite dei 120 kW di potenza concessi ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel si risveglia - sfiora la pole position ma Leclerc è superiore e lo batte. Il clima in casa Ferrari : Sebastian Vettel ha sfiorato la pole position del GP di Singapore 2019, il tedesco aveva ottenuto il miglior tempo al termine della prima serie di tentativi nel Q2, la sua prestazione sembrava irraggiungibile dagli avversari e l’alfiere della Ferrari sognava di scattare davanti a tutti nella gara di domani ma le speranze del quattro volte Campione del Mondo si sono infrante quando due avversari di lusso si sono letteralmente superati ...

F1 - GP Singapore 2019 : la Ferrari rinasce su un circuito lento e da elevato carico aerodinamico. I motivi della risalita del Cavallino : Il sabato di Marina Bay ha decretato la definitiva esplosione di Charles Leclerc ai massimi livelli della Formula 1 attuale, infatti se possibile l’affermazione odierna del monegasco in qualifica è ancor più significativa delle due vittorie conquistate in Belgio a Spa e nella gara di casa per la Rossa a Monza. Il valore assoluto dell’ex pilota dell’Alfa Romeo ormai non è più in discussione, ma quello che sorprende maggiormente ...