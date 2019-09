F1 | GP Singapore 2019 | le pagelle La rinascita di Sebastian Vettel! Conferma Leclerc

F1 - GP Singapore 2019 : la Ferrari torna a fare doppietta dopo oltre due anni! Gli ultimi precedenti : La lunga astinenza si è finalmente interrotta, la Ferrari torna a conquistare una doppietta nel Mondiale F1 a due anni di distanza dall’ultima volta. Sebastian Vettel ha vinto il GP di Singapore precedendo Charles Leclerc, un micidiale uno-due ottenuto dalle Rosse sul circuito cittadino di Marina Bay che sulla carta doveva essere sfavorevole alle monoposto di Maranello ma le novità tecniche portate dal Cavallino Rampante in terra asiatica ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel è tornato! Trionfo da campione vero - la risposta a chi lo dava per finito! : Dopo 392 giorni Sebastian Vettel torna ad assaporare lo champagne da vincitore di un Gran Premio di Formula Uno centrando il successo a Singapore, il quinto della sua carriera nel circuito cittadino della città-stato asiatica ed il numero 53 in totale. Sembrava così lontano quel 26 agosto 2018, quella vittoria a Spa-Francorchamps. Da quel momento per il tedesco erano arrivati più dispiaceri che soddisfazioni. Tanti errori, pochi risultati di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Ha vinto la squadra - sono contento. Ho spinto al massimo” : Sebastian Vettel è tornato al successo nel Mondiale F1, il tedesco non si imponeva da oltre un anno (GP del Belgio della passata stagione) e oggi ha vinto il GP di Singapore risalendo dal terzo posto sulla griglia di partenza. Il pilota della Ferrari ha confezionato un’autentica magia, la strategia adottata dal muretto è stata perfetta e così il quattro volte Campione del Mondo è riuscito a sorpassare Charles Leclerc e Lewis ...

Formula 1 - GP Singapore 2019 : doppietta Ferrari - vince Vettel e Leclerc arriva secondo : doppietta della Ferrari al Gran Premio di Singapore, valevole per il Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Marina Bay, conquista il primo centro stagionale il tedesco Sebastian Vettel, che riesce a battere il suo compagno di scuderia, il monegasco Charles Leclerc, che, reduce da due trionfi di fila

Mattia Binotto F1 - GP Singapore 2019 : “Bella doppietta - una vittoria di tutta la squadra. Successo importante per Vettel” : Giornata indimenticabile per la Ferrari che ha confezionato una pazzesca doppietta nel GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul tracciato cittadino di Marina Bay. Sebastian Vettel ha vinto davanti a Charles Leclerc, doppietta delle Rosse a oltre due anni di distanza dall’ultima volta (GP di Ungheria nel 2017) e terzo Successo consecutivo dopo le due affermazioni del monegasco tra Spa e Monza. Il team principal ...

Charles Leclerc F1 - GP Singapore 2019 : “Una grande prova di squadra - deluso per aver visto sfumare la mia vittoria” : Dalla gioia di ieri alla delusione di oggi per un secondo posto. Le gare sono questo e il monegasco Charles Leclerc lo sa perfettamente. La doppietta a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1, era del tutto inattesa, su un tracciato che non avrebbe dovuto essere troppo favorevole alla Rossa. Di fatto, oggi il Cavallino Rampante ha realizzato una doppietta che mancava dal GP d’Ungheria di due anni fa, con il tedesco Sebastian ...

Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Una splendida giornata - il giro dopo il pit-stop ha fatto la differenza” : Sebastian Vettel vince il Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno e spezza un digiuno che si stava iniziando a fare pesante per un campione del suo livello. dopo la beffa subita a Montreal finalmente il tedesco può tornare a sorridere in cima al podio regolando il compagno di scuderia dopo un lungo inseguimento tra i muretti di Marina Bay, circuito nel quale ha conquistato il quinto successo in carriera, staccando Lewis Hamilton che rimane ...

Max Verstappen F1 - GP Singapore 2019 : “Contento per il podio - ottima strategia per passare Lewis ai box” : Max Verstappen torna sul podio dopo due gare consecutive deludenti e raccoglie un buon terzo posto nel Gran Premio di Singapore 2019, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha sfruttato una buona strategia per scavalcare la Mercedes di Hamilton dopo il primo pit-stop ed è stato in grado di difendere il suo posto sul podio senza particolari patemi anche grazie ai numerosi interventi della Safety ...

F1 - GP Singapore 2019 : SOGNO ROSSO! Vettel vince davanti a Leclerc - doppietta epica! La Ferrari domina e riapre tutto! : La dodicesima edizione del GP di Singapore di F1 si chiude con una storica doppietta Ferrari che segna la rinascita di Sebastian Vettel che centra in maniera incredibile la cinquantatreesima vittoria in carriera e la prima dall’ormai lontanissimo Spa 2018. Il tedesco della Ferrari sfrutta al meglio l’undercut nel primo e unico pit stop per balzare davanti a tutti nell’incredulità generale del box e soprattutto di Charles ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Singapore 2019 : risultato e classifica : Oggi pomeriggio si è disputato il GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Marina Bay. Gara molto intensa e appassionante con l’ingresso di ben tre safety car, spettacolare doppietta della Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno compiuto una magia su un circuito sulla carta sfavorevole. Terza piazza per Max Verstappen mentre le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono rimaste ...

Singapore 2019 : la griglia di partenza finale : Pronti per il quindicesimo round? A Singapore riflettori accesi e puntati sui protagonisti che prenderanno il via alle 14.10 sul circuito di Marina Bay. In pole la Ferrari di Charles Leclerc con accanto la Mercedes di Lewis Hamilton. Seconda fila per Sebastian Vettel e Max Verstappen. Partirà ultimo Daniel Ricciardo dopo la squalifica per le […] L'articolo Singapore 2019: la griglia di partenza finale sembra essere il primo su ...

F1 tv - streaming e orari GP Singapore 2019 : diretta e differite gara - programma TV8 e SKY : CLICCA QUI PER LA diretta LIVE DELLA gara DEL GP Singapore DALLE ORE 14.10 C’è grandissima attesa dopo il verdetto delle qualifiche per la partenza del Gran Premio di Singapore 2019, 15° round stagionale del Mondiale di Formula 1 in programma a partire dalle ore 14.10. Charles Leclerc scatterà dalla pole position e al suo fianco ci sarà la sagoma ingombrante della Mercedes di Lewis Hamilton, mentre la seconda fila è composta ...

F1 - GP Singapore 2019 : le possibili strategie e pit-stop per la gara. Occhio alla safety-car! : L’eccezionale risultato della Ferrari e del monegasco Charles Leclerc ha un po’ cambiato il quadro delle aspettative in merito al GP di Singapore, 15° round del Mondiale 2019 di F1. Ci si aspettava un confronto tra le Mercedes e le Red Bull, sulla carta più adatte della Rossa a tracciati ad alto carico aerodinamico come quello di Marina Bay. E invece le migliorie apportate dai tecnici del Cavallino Rampante (come testimoniato anche ...

F1 oggi in tv : orari diretta e differita (Sky e Tv8) del Gp di Singapore 2019 : Il Gran Premio di Singapore di Formula 1 viene trasmesso sia da Sky sia da TV8, che faranno vedere rispettivamente il fine...