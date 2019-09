F1 | GP Singapore 2019 | il nuovo ‘look’ della Ferrari funziona Fondo e muso rinnovati per

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) Non c’è trucco e non c’è inganno. No, non si vuol parlare di prestigiatori o di maghi ma quanto hanno saputo fare in casa, dopo quello che è emerso dalle qualifiche del GP di(quindicesima prova del Mondialedi F1), non è così lontano dalla magia. Sì perché questo round doveva essere quello da circoletto rosso per il Cavallino Rampante: pista ad alto carico aerodinamico e difficoltà in curva. A Budapest (Ungheria), su un tracciato con queste caratteristiche, le due SF90 erano giunte a 1′ dal britannico Lewis Hamilton sulla Mercedes e quindi i presupposti erano tutt’altro che lusinghieri. E invece è accaduto quel che non ti aspetti: Charles Leclerc in pole position e Sebastian Vettel 3°. Chi avrebbe potuto solo immaginare duenella top3? Sicuramente nel team di Brackley sono stati colti di sorpresa. Il viso di Hamilton (2° nella ...

SkySportF1 : ???? Super POLE di @Charles_Leclerc ?? #Hamilton batte #Vettel all'ultimo I risultati ? - SkySportF1 : ???? A Singapore la 3^ pole consecutiva ?? e la 5^ complessiva in stagione ?? Nessuno come @Charles_Leclerc nel 2019… - Gazzetta_it : Leclerc non si ferma più: fantastica pole Ferrari a Singapore. Hamilton 2°, poi Vettel -