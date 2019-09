F1 - doppietta Ferrari a Singapore. Ma Leclerc : “Vettel prima al pit-stop? Voglio spiegazioni per la decisione - difficile da capire in gara” : L’uno-due mancava da due anni, è la terza vittoria consecutiva per la scuderia e alla vigilia del week-end le favorite erano le Mercedes, asfaltate sullo street circuit di Singapore. Eppure la doppietta Ferrari ha uno strascico amaro, perché il successo di Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc, a conti fatti, è merito anche della strategia decisa dal muretto. Ovvero pit-stop anticipato, con il tedesco che si è ritrovato davanti al ...

