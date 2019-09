Ex bidello vive nella miseria | ma alla apertura del testamento l’incredibile scoperta

Fonte : baritalianews

(Di domenica 22 settembre 2019) Unche nessuno credeva esistesse quello di Ronald Read, exdella scuola di Vermont negli Stati Uniti d’America. L’uomo è morto a 92 anni eva negli ultimi anni di stenti. Malettura delha lascito tutti allibiti. L’uomo aveva accumulato, durate la sua vita, una fortuna oltre 8 milioni di dollari. Anche la sua decisione ha sbalordito tutti. I destinatati della sua fortuna non sono i suoi parenti ma una biblioteca e soprattutto l’ospedale della città. L’uomo era un veterano della seconda guerra mondiale ed era riuscito a diplomarsi e trovare lavoro presso una scuola in città come. Subito dopo essere andato in pensione l’examava andarebiblioteca della città e a fare colazione in un solito bar dell’ospedale dove si incontrava e si intratteneva con alcuni amici. L’uomo ha voluto lasciare la sua ...