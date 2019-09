Esplorazione della Luna | cooperazione tra Russia e Cina

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Continua lanell’re. Durante la missione Chang’e-4, Roscosmos aveva già affiancato Cnsa, fornendo un generatore termoelettrico a radioisotopo. Ora – riporta Global Science – le due agenzie hanno concordato di esplorare congiuntamente il nostro satellite. La decisione è stata presa a seguito di una riunione a San Pietroburgo. Secondo gli accordi, lariguarderà il possibile contributo di payload scientifici per i veicoli spaziali-26 e Chang’e-7. Le agenzie si sono impegnate, inoltre, nella creazione di un deep space data center congiunto, che sarà costituito da centri situati sia in Russia che in. L’accordo è stato firmato il 17 settembre da Dmitry Rogozin, direttore generale di Roscosmos, e Zhang Keqiang, a capoChina National Space Administration. L'articolo...

