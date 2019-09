Equitazione | Eventing Nations Cup Waregem 2019 | Italia ultima in Belgio | perso il primato

Equitazione - Eventing Nations Cup Waregem 2019 : Italia settima dopo il cross country - la Svezia è seconda : Conclusa la terza giornata di gare a Waregem, in Belgio, sede della sesta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che l’Italia ha conquistato la carta olimpica agli Europei. Nella giornata dedicata al cross country, su un percorso poco selettivo, l’Italia recupera una sola posizione e ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Waregem 2019 : Italia ultima al termine del dressage - serve la rimonta nel cross country : Conclusa la seconda giornata di gare a Waregem, in Belgio, sede della sesta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che l’Italia ha conquistato la carta olimpica agli Europei. Nella seconda ed ultima giornata dedicata al dressage, l’Italia non migliora dall’ottavo ed ultimo ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Waregem 2019 : Italia ultima dopo la prima giornata di dressage : Si è appena conclusa la prima giornata di gare a Waregem, in Belgio, sede della sesta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che l’Italia ha conquistato la carta olimpica agli Europei. Nella prima delle due giornate dedicate al dressage, l’Italia è all’ottavo ed ultimo posto, ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : Italia seconda in Francia - consolidato il primato in classifica generale : Concluse le gare a Le Pin Au Haras, in Francia, sede della quinta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata finale dedicata al salto ostacoli, l’Italia tiene la seconda posizione, mettendosi alle spalle tutte le rivali dirette per la carta olimpica: l’Olanda è settima ed ultima, la ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : Italia seconda dopo il cross country - ma Giulio Guglielmi è eliminato : Conclusa la terza giornata di gare a Le Pin Au Haras, in Francia, sede della quinta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata dedicata al cross country, l’Italia recupera cinque posizioni e risale dal settimo ed ultimo posto fino al secondo, mettendosi alle spalle tutte le rivali dirette ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : Italia ultima al termine del dressage - serve la rimonta nel cross country : Conclusa la seconda giornata di gare a Le Pin Au Haras, in Francia, sede della quinta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella seconda ed ultima giornata dedicata al dressage, l’Italia non migliora dal settimo ed ultimo posto, ma vede allontanarsi le altre rivali dirette per la carta olimpica: ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : Italia ultima dopo la prima giornata di dressage : Si è appena conclusa la prima giornata di gare a Le Pin Au Haras, in Francia, sede della quinta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella prima delle due giornate dedicate al dressage, l’Italia è al settimo ed ultimo posto, ma non è lontana dalle altre rivali dirette per la carta olimpica, al ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa francese : Neppure il tempo di mandare in soffitta la gara di Camphire Cappoquin che è già tempo di pensare alla prossima tappa della Nations Cup di completo, che al momento vede l’Italia in testa nella classifica generale: prossimo appuntamento dal 7 all’11 agosto a Le Pin Au Haras, in Francia, ultimo evento prima degli Europei di fine agosto. Tra i sei binomi selezionati, tre fanno parte della long list dei pre-convocati per la rassegna ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Camphire Cappoquin 2019 : Italia terza - gli azzurri al comando della classifica generale : Si è conclusa a Camphire Cappoquin, in Irlanda, la quarta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia conquista il terzo posto alle spalle di Nuova Zelanda ed Irlanda, scavalcando la Svezia al termine della prova di salto ostacoli. Scandinavi superati dagli azzurri, grazie a questo risultato, ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Camphire Cappoquin 2019 : Italia quarta dopo il cross country : Si è conclusa la terza giornata di gare a Camphire Cappoquin, in Irlanda, sede della quarta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata dedicata al cross country, l’Italia scivola al quarto posto alle spalle di Nuova Zelanda, Irlanda e Svezia, ma guadagna terreno sulle altre rivali dirette ...