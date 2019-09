Elezioni Umbria | candidato di M5s e Pd è presidente Federalberghi Di Maio | “È la persona

Umbria - Bianconi candidato 5S-Pd Da Federalberghi alle Elezioni : Non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5S e Pd in Umbria. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha sciolto le riserve e ha deciso di continuare nel suo impegno educativo, sottraendosi quindi alla richiesta di impegnarsi in politica Segui su affaritaliani.it

Rousseau - base del M5s approva il “patto civico” per le Elezioni regionali in Umbria : la proposta Di Maio passa con il 60 - 9% : Via libera dalla base del Movimento 5 stelle al “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria, proposto da Luigi Di Maio. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della proposta del capo politico dei 5 stelle. I votanti sono stati 35.036: i sì sono stati 21.320, i no 13.716, pari al 39,1%. La votazione era aperta a tutti gli iscritti M5S sul territorio nazionale. La regolarità della votazione, spiega ...

Elezioni regionali Umbria 2019 : ultimi sondaggi - Salvini “vinciamo” : Elezioni regionali Umbria 2019: ultimi sondaggi, Salvini “vinciamo” Continua la marcia di avvicinamento alle prime Elezioni regionali successive alla crisi del governo gialloverde. Sarà il momento per valutare la lo stato di salute delle principali forze politiche. L’alleanza giallorossa sembra che si ripeterà grazie ad un accordo pre-elettorale (un inedito, nella storia del Movimento 5 Stelle). Le negoziazioni tra M5S ...

Elezioni Regionali - rabbia M5s contro il patto col Pd in Umbria : "Dimissioni di massa" : Dalla chat emerge il malumore diffuso che accomuna i portavoce di tutti i livelli, nazionali, Regionali e comunali. "Avanti...

Elezioni Umbria - è subito rissa M5s-Pd sul candidato : È partita a cento all’ora e ha inchiodato dopo pochi metri. La trattativa tra Movimento 5 stelle e Partito democratico sulle regionali umbre da un lato è delicatissima, foriera di un potenziale cambio radicale del quadro politico italiano e di conseguenza oggetto di valutazioni minuziose, dall’altro deve procedere speditamente per la spada di Damocle della consegna delle liste, da qui a dieci giorni.Il quadro è ...

Pontida - Salvini : “Elezioni Umbria? Di Maio disperato supplica Pd per due poltrone”. Poi ribadisce referendum per il maggioritario : “Di Maio è evidentemente disperato e supplica il Pd per evitare che M5S possa sparire anche in quella regione. Fortunatamente i cittadini umbri potranno votare, a differenza degli altri Italiani, e quindi chi ha preferito la poltrona alla dignità ha le ore contate. Pd e M5S non possono scappare dai cittadini per sempre. Dopo 50 anni di sinistra, in Umbria c’è voglia di cambiare: non c’è trucco di palazzo che possa ...

Elezioni Umbria - Zingaretti apre all'alleanza con M5S. Salvini : vinceremo noi : Matteo Salvini va all'attacco dell'alleanza Pd-M5S che potrebbe concretizzarsi anche nell'imminente tornata regionale in Umbria. «L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La...

Elezioni in Umbria - Salvini ufficializza la candidatura di Donatella Tesei : “Farà bene” : "La senatrice Tesei ha fatto bene il sindaco, potrà fare ancor meglio la presidente di questa splendida Regione", così il leader della Lega Matteo Salvini a proposito di Donatella Tesei, candidata per il centrodestra in corsa per le Elezioni regionali in Umbria, che si terranno il prossimo 27 ottobre.Continua a leggere

Governo - De Micheli (Pd) a Radio24 : “Replichiamo alleanza col M5s a livello locale - partiamo da Elezioni in Umbria” : “Sì, il dialogo è avviato“. È la risposta di Paola De Micheli, vicesegretaria del Partito democratico, a 24Mattino, su Radio24, ospite di Simone Spetia e Maria Latella, alla domanda su una possibile replica su base locale di un’alleanza col M5s. “I partiti locali hanno attivato dei canali di dialogo con i 5 stelle nelle regioni in cui si voterà tra poco. In Umbria, per esempio, il Pd ha dato una grande disponibilità, c’è ...

Elezioni Umbria - il candidato civico del centrosinistra Fora appoggia la proposta di Verini (Pd) : “Sì al dialogo con il M5s” : Mentre continua la trattativa tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per trovare un accordo sul governo, il ragionamento su possibili nuove alleanze si allarga anche alle Regioni. In particolare all’Umbria, dove si tornerà al voto già il prossimo 27 ottobre. Non a caso il commissario del Pd umbro, Walter Verini, era stato tra i primi a proporre una convergenza anche sulle regionali, un tema posto direttamente da Nicola Zingaretti nel ...

