Due sordomuti parlano | il loro linguaggio viene scambiato per segni di una gang e vengono

Fonte : baritalianews

(Di domenica 22 settembre 2019) Una vicenda terribile accaduta in Florida dove due ragazzistavano parlando tra dicon il linguaggi dei. Una donna che faceva parte di unaha pensato che ilfosse ilin codice di unarivale e ha fattoqualche domanda. I ragazzi, poiché, non potevano capire cosa la donna stesse dicendoe, per questo, non rispondevano. La donna ha interpretato questosilenzio come conferma dell’appartenenza ad unarivale ed è andata a chiedere rinforzi. E’ così arrivato un altro ragazzo armato di un coltello che li ha feriti, accotellandoli, per fortuna non gravemente. I due ragazzi sono stati immediatamente soccorsi mente gli aggressori sono stati arrestati.

