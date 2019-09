Due quintali di marijuana trovati in una palazzina abbandonata a Brindisi

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Maria Girardi Nel pomeriggio di sabato 21 settembre alcuni cittadini hanno segnalato ai carabinieri movimenti sospetti di persone e autovetture nei pressi dell'immobile incriminato Nella serata di sabato 21 settembre i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia dihanno rinvenuto oltre duedidi provenienza albanese. La droga era stata stoccata in un immobile in stato di abbandono sito nel rione Cappuccini. Per la precisione si tratta di una partita di 40 colli sigillati e impermeabilizzati, per un peso complessivo di 217 chili. Già nel primo pomeriggio alcuni cittadini avevano segnalato alle Forze dell'Ordine movimenti sospetti di persone e autovetture nei pressi dell'immobile ormai da anni in completo stato di abbandono. I militari hanno quindi deciso di effettuare alcuni controlli in quella zona e, da subito, sono stati colpiti da un ...

