Donna anziana dimentica in taxi borsa con dentro 14 000 | 00 euro e il tassista viaggia per

(Di domenica 22 settembre 2019) Unadi 72 anni, Felicia Lettieri, aveva preso una New York durante il periodo di Natale. Arrivata a destinazione era scesandosi lacon l’importante contenuto. Appena resasi conto dellanza si era disperata convinta che mai sarebbe rientrata in possesso del suo danaro. Invece il, un ragazzo benegalese, Mukul Asaduzzamman appena si è reso conto di ciò che era rimasto sul sedile posteriore della sua vettura è tornato indietrondo tra Manhattan e Long Island, Patchogue, per quattro voltendo per circa 400 chilometri non riuscendo a rintracciare la. Alla fine l’ha rintracciata e le ha restituito lada cui non mancava assolutamente nulla e non ha voluto alcuna ricompensa. Laè stata felicissima e davvero grata a quell’onestissimo ragazzo.

