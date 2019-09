Fonte : blogo

(Di domenica 22 settembre 2019) Ancheha voluto abbracciare metaforicamente, dopo l'annuncio da parte della cantante salentina di dover momentaneamente abbandonare la musica per dei problemi di salute.Durante l'intervista a Elodie, ospite questo pomeriggio aIn,ha così ricordato che Elodie, nel corso della sua carriera, e in particolar modo della sua partecipazione ad Amici 15, abbia avuto la possibilità di conoscere da vicino diverse artiste, tra le quali Elisa edIn, ildipubblicato su TVBlog.it 22 settembre 2019 16:28.

matteosalvinimi : Amici, ancora buona domenica a tutti voi e un saluto a chi anche oggi è ai gazebo della Lega in tutta Italia (… - SerieTvserie : Domenica In, il saluto di Mara Venier a Emma Marrone - savannabel1 : RT @matteosalvinimi: Amici, ancora buona domenica a tutti voi e un saluto a chi anche oggi è ai gazebo della Lega in tutta Italia (https://… -