Di Maio | «No alla tassa sulle merendine | altre le priorità»  Imposta sugli snack per la

Di Maio corregge Conte : «No alla tassa sulle merendine - altre le priorità» : Il capo politico del M5S stoppa il presidente del Consiglio che aveva considerato «praticabili» le proposte (ideate da due ministri M5S) su snack e biglietti aerei per finanziare scuola e piano sull’ambiente. «Noi dobbiamo abbassare le tasse»

Regeni - il 7 ottobre Di Maio incontrerà la famiglia alla Farnesina. Pronta a partire la commissione d’inchiesta della Camera : Luigi Di Maio ha scelto tra i primi impegni da ministro degli Esteri un incontro con la famiglia Regeni. Il prossimo 7 ottobre il capo politico M5s li accoglierà alla Farnesina. Nel frattempo, con l’insediamento del nuovo governo, è Pronta a cominciare il suo lavoro anche la commissione monoCamerale d’inchiesta sull’omicidio del ricercatore friulano, trovato morto e con evidenti segni di tortura il 4 febbraio 2016 nella ...

Governo - Travaglio : “Di Maio? Lo vedo più convinto dell’accordo col Pd - anche se è dura riaversi dalla fregatura di Renzi e di Salvini” : “Di Maio diffidente col Pd? riaversi dalla fregatura che rifilò Renzi lo scorso anno e da quella che ha dato Salvini alla vigilia di ferragosto è dura. E’ comprensibile che sia guardingo un politico di 32 anni che in un anno è stato fregato così brutalmente da tutti quelli che con cui si era messo a trattare”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ripercorre le tappe della ...

Di Maio incontrerà i genitori di Regeni il 7 ottobre alla Farnesina : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a quanto si apprende, incontrerà i genitori di Giulio Regeni il 7 ottobre alla Farnesina. La notizia dell’incontro arriva a due settimane dall’ultimo appello lanciato dai genitori del ricercatore torturato e ucciso al Cairo. Il 5 settembre Paola e Claudio Regeni, partecipando a un incontro nell’ambito del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo, ad Otranto, avevano chiesto al ...

La baruffa tra Scalfarotto e Di Stefano - prima grana di Di Maio alla Farnesina : Roma. A volerlo analizzare con lo sguardo serafico di Manlio Di Stefano, il giallo è presto risolto. “Autopromozione”. Così diceva, alla buvette di Montecitorio mercoledì scorso, il sottosegretario agli Esteri del M5s. Il problema, per lui, sta tutto lì. “Ivan Scalfarotto si fa pubblicità. Dà per ac

Luigi Di Maio - "una poltrona per Di Battista". Allarme rosso nel M5s : come vogliono "normalizzarlo" : Non ha parlato per caso, Alessandro Di Battista. Il suo sfogo contro il Pd e l'invito al M5s a non fidarsi né di Renzi né dei dem "derenzizzati" ha agitato i vertici dei 5 Stelle, Luigi Di Maio in testa. Tanto più che lo stesso ex deputato, ormai battitore libero, giura che non sarà l'ultima volta:

Luigi Di Maio - alla Farnesina decidono tutto gli altri : la voce che trapela dal ministero : In Italia arriva Macron e il nostro nuovo ministro degli Esteri viene fatto accomodare nello stanzino delle scope. È una forzatura, ma poco ci manca. Mentre Mattarella e Conte incontravano il presidente francese, Luigi Di Maio era impegnato in un bilaterale con la Raggi, la sua pupilla. Siccome la s

Maria Elena Boschi capogruppo alla Camera? Retroscena : Matteo Renzi telefona a Luigi Di Maio : Italia Viva preoccupa non solo il Pd, ma anche il Movimento 5 Stelle. I grillini, da "haters" per eccellenza di Matteo Renzi, in qualche maniera ad oggi se lo devono far andare bene. Una telefonata lo conferma. Per la prima volta - afferma Luigi Di Maio - l'ex premier lo ha chiamato. "È stata una pr

Alla Camera 49 falchi tiratori salvano Sozzani e Di Maio dice : "Il voto segreto va abolito" : L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari contro Diego Sozzani, deputato di Forza Italia. Si è trattato della prima votazione a Montecitorio dopo la nascita del governo giallorosso e subito è nato un caso franchi tiratori. In tutto almeno 49. Ma M5s e Pd si affrettano ad assicurare che il voto non ha nulla a che fare con la tenuta della maggioranza e, quindi, non ...

Luigi Di Maio “restiamo un polo alternativo - no alla tensione” : Luigi Di Maio “restiamo un polo alternativo, no alla tensione” La scissione operata da Matteo Renzi nel giorno del giuramento di viceministri e sottosegretari ha colto di sorpresa un po’ tutti. Dal Partito Democratico arrivano forti critiche, sia da ex renziani di ferro (con Alessia Morani in primis che chiamava all’unità e alla responsabilità), sia dai vertici del partito. Dario Franceschini è stato sicuramente il più ...

Luigi Di Maio - invasione di campo ai danni di Conte : i ministri grillini tutti riuniti alla Farnesina : Luigi Di Maio non ha perso tempo dopo la nomina di ministro degli Esteri e, per dimostrare un minimo di autoritarismo, ha già messo le mani avanti. Il titolare della Farnesina ha subito convocato una riunione di tutti i ministri grillini del governo nei locali del ministero degli esteri. Un atto che

Eutanasia - Mara Maionchi madrina dell’evento ‘Liberi fino alla fine’. Il video : “Il 19 settembre fatevi vivi” : Anche Mara Maionchi chiede al Parlamento di farsi vivo insieme ai protagonisti di “Liberi fino alla fine”, la grande manifestazione / evento organizzata da Associazione Luca Coscioni in programma dalle ore 16 alle ore 23 di giovedì 19 settembre presso i giardini intitolati a Piergiorgio Welby, a Roma, in Piazza San Giovanni Bosco. A sei anni dal deposito della proposta di legge di iniziativa popolare “EutanasiaLegale” Marco Cappato e Filomena ...

Governo : Salvini - ‘Di Maio ministro vinavil - attaccato alla poltrona’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Di Maio ministro vinavil, incollato alla poltrona”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta FacebookL'articolo Governo: Salvini, ‘Di Maio ministro vinavil, attaccato alla poltrona’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti - l'Ungheria attacca l'Italia : "Pericoloso aver aperto i porti alla nave umanitaria". Di Maio : "Sovranisti con i confini altrui" : Il ministro per gli Affari europei Amendola propone incentivi per i Paesi che partecipano alla redistribuzione