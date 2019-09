Daniele Dal Moro e Martina sarebbero di nuovo in crisi | lei | ' La situazione è complicata'

Un passo dal cielo 5 : Daniele Liotti fa una rivelazione sui figli : Anticipazioni Un passo dal cielo, Daniele Liotti: “Ho realizzato i miei sogni” Daniele Liotti è tornato in Tv con Un passo dal cielo. E la prima puntata andata in onda la scorsa settimana ha già sbancato i dati auditel. Comunque sia questo successo non ha dato alla testa a Daniele Liotti, il quale al settimanale Diva e Donna ha rivelato che al primo posto nella sua vita c’è la sua famiglia. E a proposito dei figli, il ...

ERICA PIAMONTE TRADITA DA TAYLOR MEGA/ Spunta Daniele Dal Moro : incontri segreti? : ERICA PIAMONTE scopre del bacio di TAYLOR MEGA e Giorgia Caldarulo e si infuria: 'Ci siamo nascoste per i tuoi genitori e ora? Non ti fai schifo?'

Vieni da me - Daniele Liotti su Un passo dal cielo : “È faticoso” : Daniele Liotti parla di Un passo dal cielo a Vieni da me: “Fiction molto faticosa!” Andrà in onda domani sera su Rai1 la seconda puntata di Un passo dal cielo, ma oggi il suo protagonista Daniele Liotti è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella rubrica “La Cassettiera”. E parlando della fiction del giovedì sera di Rai1, Liotti ha rivelato: “È molto faticosa!”. Caterina gli ha anche ricordato che ...

Eleonora Daniele sogna un figlio : “Pausa dalla tv? Non mi spaventa” : Eleonora Daniele dopo il matrimonio con Giulio Tassoni: “Un figlio mi renderebbe completa” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Chi Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, il cui matrimonio con Giulio Tassoni è stato celebrato sabato scorso a Roma. Tornata puntualissima alla guida della sua trasmissione di grande successo il 9 settembre, dopo la pausa estiva, la regina del mattino ...

Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti : trama - cast e anticipazioni prima puntata : Giovedì 12 settembre alle 21.25 su Rai1 va in onda la prima puntata della quinta stagione della fiction Un passo dal cielo prodotta da Lux Vide, la seconda con protagonista l’ispettore capo della forestale Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti che ha ‘sostituito’ Pietro Thiene dopo l’addio di Terence Hill. E dopo gli ottimi ascolti della quarta, questa è la stagione della conferma dell’attore romano. Una ...

Daniele LIOTTI/ 'Un passo dal cielo? Il personaggio mi è piaciuto e...' - Domenica In - : DANIELE LIOTTI parla del successo di 'Un passo dal cielo 5' nel salotto di Domenica in. La prima puntata è stata un successo e oggi spera di...

Daniele Dal Moro ripensa a Martina Nasoni? “Mi sono pentito” : Grande Fratello: Daniele Dal Moro ci riprova con Martina Nasoni? Daniele Dal Moro nelle scorse ore ha scelto di soddisfare le curiosità dei fan, rispondendo ad alcune delle loro domande su Instagram. Alcuni dei suoi fedeli sostenitori hanno chiesto all’ex concorrente del Grande Fratello se ci fosse qualcosa di cui si fosse pentito di recente nella sua vita e, ovviamente, il web non poteva non leggere nelle sue parole un riferimento a ...

Grande Fratello - Daniele Dal Moro frecciatina a Irama : “Io sono molto più bello” : Gf news, Daniele Dal Moro continua a parlare di Irama e risponde senza problemi a una domanda su di lui Sì, Daniele Dal Moro è ritornato a parlare di Irama, il rapper di Amici che ha fatto ballare tutta l’Italia col tormentone Arrogante. I follower dell’ex gieffino gli pongono sovente delle domande su Irama e […] L'articolo Grande Fratello, Daniele Dal Moro frecciatina a Irama: “Io sono molto più bello” proviene da ...

Martina Nasoni : come procede con Daniele Dal Moro e cosa pensa del GF : Martina Nasoni: la confessione inaspettata su Daniele Dal Moro Martina Nasoni continua ad essere attivissima su Instagram, diventato ormai un mezzo per sfogarsi e lasciarsi andare a confidenze. Proprio sul noto social la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ha risposto alle domande dei suoi followers e in particolare a una su Daniele Dal Moro. Nelle scorse settimane la coppia del GF 16 aveva parlato in “codice” ...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni pace fatta : i due insieme all'Arena di Verona : E' tornato il sereno tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. La testimonianza è arrivata dai due diretti interessati, attraverso il loro profilo Instagram. Il rapporto tra la ragazza dal 'cuore di latta' e l'imprenditore veronese se si dovesse descrivere con una metafora, si può definire di amore e odio. Fin dall'inizio la Nasoni ha mostrato un forte interesse verso Daniele, anche quando quest'ultimo sembrava non ricambiare sempre. Questa volta ...

Un Passo dal Cielo 5 e Daniele Liotti conquistano i social - ma non mancano battute su Don Matteo e Terence Hill : Nonostante un calo di ascolti, l'accoglienza di Un Passo dal Cielo 5 è stata davvero calorosa da parte del pubblico. Sui social, molti fan si sono riuniti per commentare la prima puntata della nuova stagione, che vede Daniele Liotti tornare nei panni del capo della forestale, Francesco Neri, per il secondo anno di seguito. Il lancio di Un Passo dal Cielo 5 ha raccolto 4.333.000 spettatori pari al 21.2% di share (due anni fa, la quarta stagione ...

Un passo dal cielo 5 - seconda puntata : Daniele Liotti viene incastrato : Anticipazioni Un passo dal cielo 5, trama seconda puntata del 19 settembre Secondo attesissimo appuntamento con Un passo dal cielo 5. La fiction di Rai1 andrà in onda nel consueto orario delle 21.25 per raccontare le vicende sentimentali del comandante della forestale Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, di Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e Eva (Rocio Munoz Morales). La trama rosa viaggerà però in parallelo al giallo e nella ...

Daniele Liotti a Un passo dal cielo : la scelta d’amore della fidanzata Cristina : Un passo dal cielo con Daniele Liotti: la scelta della “moglie” Cristina D’Alberto Prosegue a gonfie vele il rapporto tra Daniele Liotti e Cristina D’Alberto. I due attori sono inseparabili da qualche anno e la loro storia d’amore ha raggiunto il culmine nel 2017 con la nascita della piccola Beatrice. Per Daniele si tratta della […] L'articolo Daniele Liotti a Un passo dal cielo: la scelta d’amore della ...

Cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 5 su Rai1 dal 12 settembre - Daniele Liotti torna a San Candido tra new entry e vecchi nemici : Nelle cornici paesaggistiche mozzafiato dell'Alta Pusteria e delle Dolomiti debuttano il Cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 5. Alla fine della precedente stagione, il comandante delle guardie forestali Francesco Neri (Daniele Liotti) aveva trovato un delicato equilibrio tra le sue dolorose ferite personali e il desiderio di costruire una nuova vita. Il futuro sembrava già scritto insieme ad Emma (Pilar Fogliati), fino all'addio di ...