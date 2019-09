Da noi | a ruota libera | Francesca Fialdini ‘liquidata’ da Mara Venier

Fonte : lanostratv

(Di domenica 22 settembre 2019) Domenica In,invitaa “Da noi… a”, ma lei glissa E’ stata ospite dinella puntata di Domenica In di oggi, 22 settembre 2019,, conduttrice del nuovo programma domenicale in onda nella fascia oraria lo scorso anno occupata da Cristina Parodi, dal titolo Da noi… a. E nel salotto della collega l’ex padrona di casa de La vita in diretta ha lanciato proprio la sua nuova trasmissione, invitando ziaa raggiungerla presso gli studi Rai di Torino (dove viene prodotto il programma) per un’ospitata. Tuttavia laha ‘glissato’ affermando: “Devo venire a Torino? Siccome non ho niente da fare!…”.ha inoltre interrotto e congedato, quasi all’improvviso,, dicendole che il tempo per la sua intervista era ...

zazoomblog : Teresa Bellanova ospite a Da noi a ruota libera: LItalia non è un Paese per donne - #Teresa #Bellanova #ospite… - tvblogit : Da noi ... a ruota libera si salva per le storie, ma la scrittura è banalotta - zazoomnews : Da noi…A ruota libera ospite della Fialdini Teresa Bellanova: tutta la verità sul giorno del giuramento - #noi…A… -