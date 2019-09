Costiera Amalfitana | conclusa oggi l’operazione Marine Litter

“Marine Litter” : ogni giorno la “Sentinella spazzamare” pattuglia la Costiera Amalfitana da Vietri a Positano : “Siamo con il Distretto Turistico della Costiera Amalfitana per mantenere costantemente pulito il mare. ogni giorno la Sentinella spazzamare per rifiuti galleggianti “Marine Litter” sta costantemente pattugliando la Costiera da Vietri a Positano e Viceversa. Un supporto importante lo sta fornendo anche Alicost, impresa specializzata nel collegamento via mare. Con il catamarano raccogliamo rifiuti galleggianti per poi ...

Ambiente : “Il mare della Costiera Amalfitana è pulito ma serve una campagna di sensibilizzazione sulle spiagge” [FOTO] : “Fortunatamente il mare della Costiera è pulito. Dal 6 Agosto ad oggi abbiamo raccolto un quantitativo non molto significativo di rifiuti in mare e dunque 15 Kg di prodotti plastici trovati in mare e 30 Kg complessivi di materiale organico come ad esempio alghe, posidonia, tronchi ed anche scarti di cibo. Sarebbe importante fare alcune riflessioni legate a due aspetti: l’avere trovato scarti di cibo ma anche arance in mare significa ...

Sostenibilità e tutela dell’ambiente : in Costiera Amalfitana ragazzi a scuola senza bottigliette di plastica : “Una Costiera Amalfitana modello nuovo di Sostenibilità e di tutela dell’ambiente. Nelle prossime settimane distribuiremo su tutto il territorio della Costiera, ben 3000 borracce ai ragazzi delle scuole ed installeremo negli edifici scolastici 20 erogatori dell’acqua del sindaco con una ricaduta positiva per l’ambiente: ben 600.000 bottigliette di plastica usa e getta in meno da smaltire, 90.000 metri di plastica in meno ...

Costiera Amalfitana - raccolti illegalmente 400 kg di corallo : ci vorranno 50 anni per rimediare al danno ambientale : Ben 400 kg di corallo rosso raccolti dai fondali della Costiera Amalfitana, in spregio a qualsiasi norma: ieri la procura di Salerno ha emesso 10 provvedimenti di obbligo di dimora nei confronti degli autori del disastro ambientale. Tra i siti colpiti, anche 3 ricadenti nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella: Li Galli, Isca e Punta della Campanella, il promontorio di fronte Capri che divide il Golfo di Napoli da quello di ...

iloveamalficoast : dalla Costiera Amalfitana parte un modello innovativo di sostenibilità ambientale : “Un catamarano Spazzamare sta costantemente pattugliando l’intera Costiera Amalfitana ogni giorno da Vietri a Positano e viceversa. Ben 55 albergatori, 14 Comuni del Distretto Turistico, Area Marina Protetta “Punta Campanella” fanno rete per tutelare il mare e difenderlo da tutti i rifiuti. Si tratta del progetto “Marine Litter” inserito nella più ampia operazione sostenibilità #iloveamalficoast in Costiera ...

Costiera Amalfitana - raccolta illegale di 400 chili di corallo : dieci indagati. “Ci vorranno 50 anni per rimediare al danno ambientale” : Negli ultimi due anni avevano raccolto illegalmente e venduto 400 chili di una specie protetta di corallo rosso, il Corallium rubrum, lungo la Costiera Amalfitana e alcune volte in ‘trasferta’ nei fondali di Puglia, Sicilia e Sardegna. Per questo dieci persone sono stati raggiunte da un provvedimento di obbligo di dimora nel proprio Comune con la prescrizione di restare in casa durante una fascia oraria. L’accusa nei loro ...

Turismo : al via investimento di 28 - 5 milioni nella Costiera Amalfitana : Invitalia e “Rete di Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi” hanno firmato il contratto di sviluppo per migliorare l’offerta turistica della Costiera Amalfitana. L’accordo è stato sottoscritto dall’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, e dal presidente della “Rete di Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi”, Andrea Ferraioli. La Rete, costituita nel 2015, è composta da 55 imprese che agiscono in sinergia per promuovere il ...

Tragedia in Costiera Amalfitana - quindicenne perde la vita dopo uno scontro in scooter : Praiano in lutto per la morte di Pietro Villani, il quindicenne che questa notte è rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale con un altro ciclomotore a Vettica, sulla Costiera Amalfitana. Inutili i soccorsi, il giovane è morto poco dopo la folle corsa in ospedale. Il tremendo impatto Aveva soltanto quindici anni e una vita dinanzi a sè, piena di desideri da realizzare e di progetti da costruire con estremo sacrificio giorno dopo ...

Terminato in Costiera Amalfitana il viaggio di Litter Hunter - ultima tappa ad Amalfi : “Terminato in Costiera Amalfitana il viaggio di Litter Hunter, il robot marino antiplastica, ad Amalfi si è svolta l’ultima tappa. Il drone aereo si è alzato in volo anche sul mare di Amalfi ed ha guidato il robot marino creato dalla startup campana che lo ha creato. Tutto prodotto made in Campania. Raccolti complessivamente ben 140 kg di rifiuti, soprattutto plastica. Rifiuti trovati sulle spiagge libere, il mare è molto ...

Izabel Goulart si rilassa in Costiera Amalfitana : il fisico è mozzafiato : La super modella brasiliana ha visitato Positano e l’isola di Capri, godendosi gli splendidi panorami dei litorali campani. La famosa e ricercatissima modella brasiliana Izabel Goulart è in vacanza nelle località di mare della Costiera Amalfitana. Izabel, diventata un’icona di bellezza a livello internazionale, sceglie le spiagge e il sole napoletano per rilassarsi, lontana, per qualche giorno, dalla luce dei ...

Da domani in Costiera Amalfitana al via il progetto #iloveiamalficoast con Marine Litter : “Da domani, Sabato 3 Agosto in tutta la Costiera Amalfitana al via il progetto #iloveamalficoast. Molte azioni in contemporanea in tutti i settori per tutelare la bellezza, il paesaggio ed il mare. Si partirà il 3 Agosto con un catamarano che farà da sentinella spazzamare. Nei mesi di Agosto e Settembre avremo continue azioni di pulizia del mare con la collaborazione di Multiservice service di Positano, del comune di Praiano, dell’area ...

Plastica in mare - Costiera Amalfitana : dal 3 agosto al via il progetto Marine Litter : “Da Sabato 3 agosto in tutta la Costiera Amalfitana al via il progetto Marine Litter. Molte azioni in contemporanea in tutti i settori per tutelare la bellezza, il paesaggio ed il mare. Si partirà il 3 agosto con un catamarano che farà da sentinella antiPlastica. Nei mesi di agosto e Settembre avremo continue azioni di pulizia del mare con la collaborazione di Miramare service di Positano che ci permetterà di continuare questa attività di ...

“Litter Hunter” - il Robot marino per la raccolta di plastica : così la Costiera Amalfitana diventa “modello” per il mondo intero : Ecco Litter Hunter come funziona. Dinanzi a telecamere e fotografi, la partenza del Robot marino, del drone aereo, il montaggio della Centrale Operativa e tutto questo mentre i volontari hanno incontrato i turisti sotto agli ombrelloni, consegnando loro materiale informativo ma anche divise al fine di partecipare alla raccolta della plastica a fine giornata. “Litter Hunter consente attraverso unità automatiche aeree di individuare la plastica in ...

La mappa digitale dei sentieri dei Monti Lattari - si va dalla Costiera Amalfitana a Capri : “Oltre 530 km di sentieri riprogettati, digitalizzati e trasferiti in mappa. L’Ente Parco dei Monti Lattari ha approntato il manuale di riferimento per gli appassionati di escursionismo. Per ogni sentiero sono presenti indicazioni sulla difficoltà, sulla durata e sul dislivello, con annesso l’elenco dei siti di arrampicata sportiva o di alpinismo classico e delle principali grotte della catena montuosa. La rete dei sentieri dei Monti ...