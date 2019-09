Cosa ha detto Viktor Orban alla festa della destra italiana

Fonte : agi

(Di domenica 22 settembre 2019)superstar. Accolto dalle grida "" e omaggiato con una standing ovation sulle notecanzone-simbolorivolta anti-sovietica del 1956, il primo ministro ungherese dal palco di Atreju, l'appuntamento annuale di Fratelli d'Italia in corso a Roma, ne ha per tutti: per il nuovo governo italiano, per la sinistra europea, per il finanziere George Soros, per "quelli di Bruxelles" e per i giornalisti. "In Italia il governo è stato separato dal popolo", va subito all'attacco il premier di Budapest, secondo il quale "siamo in presenza di una nuova offensivasinistra. Ci sono nuovi politici che non hanno capito nulla e tornano i vecchi quadri. Vedo tornare Matteo Renzi, vedo Paolo Gentiloni in Europa, e ovunque torni la sinistra al governo succede la stessa: fanno entrare i migranti e aumentano le tasse". È una tirata ...

