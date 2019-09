Cosa c’è stasera in tv : Il nuovo programma di Alberto Angela, "Amici Celebrities", e un bel film di fantascienza con Amy Adams

Dall’Africa c’è sempre qualCosa di nuovo : “Dall’Africa c’è sempre qualcosa di nuovo” scriveva Plinio Il Vecchio. Un ammonimento difficile da ignorare quando si osserva la vitalità dei popoli d’Africa spesso in contrasto con la povertà, e a tratti la desolazione e i conflitti, che fanno da cornice alla descrizione di quel continente.In questo quadro gli effetti del cambiamento climatico sono più che mai evidenti non solo in Italia ...

Cosa c’è stasera in TV : Uno degli ultimi di Paolo Virzì, uno di Quentin Tarantino e la nuova edizione di “Giochi senza frontiere”

C’Era Una Volta… A Hollywood - per Tarantino l’unica Cosa che importa è il cinema : C’è un momento apertamente teorico in C’Era Una Volta… A Hollywood. Si tratta della sequenza in cui Sharon Tate (Margot Robbie) va a vedere in sala un film in cui recita accanto a Dean Martin, The Wrecking Crew (in italiano gli appiopparono un titolo tremendo, Missione Compiuta Stop. Bacioni Matt Helm). Siamo nel 1969 a Los Angeles: la Tate, giovane attrice in ascesa e neomoglie del famoso regista Roman Polanski, vuole sondare le reazioni degli ...

Hanno un pitone in casa dove c’è anche la loro bambina di due anni - Cosa accade alla piccola è indescrivibile : Una coppia, in Florida Usa, Jaren Hare e il compagno Charles Darnell aveva un pitone albino in casa. Il pitone era tenuto in una teca coperta solo da un tessuto. Un giorno il pitone affamato perché denutrito con un sottopeso di almeno 7 kg è uscito dalla teca e ha strangolato la bambina e poi ha iniziato a divorarla. I genitori se ne sono accorti e con una mannaia Hanno provato ad ammazzare il pitone ma la bambina era ormai già morta ...

Cosa c’è stasera in TV : Un documentario su Tommaso Buscetta, un film di Gabriele Muccino, una partita di pallavolo e la prima puntata della nuova stagione di "Rosy Abate"

I love Pisa - il cortometraggio che Tommaso Casigliani ha dedicato alla sua città : “Non c’è Cosa più bella dei sogni che facevo da bambino” : Pisa ad altezza occhi e sogni di bambino. I love Pisa è il cortometraggio che il produttore discografico e musicista Tommaso Casigliani ha donato alla sua città di nascita. Riprese aeree che sembrano trasformare Pisa in Parigi e l’Arno nella Senna, e un fanciullo che sogna di planare tra fiumi e tetti come fosse un uccello. “Volevo fare un omaggio alla mia città, raccontandone tutta la sua bellezza – ha spiegato l’autore -. Ho pensato che per me ...

Cosa c’è di vero nella “tassa sulla pipì” nel Lazio? : (foto: Kirill Kukhmar/Getty Images) Il tema non è esattamente d’innovazione, ma resta di primaria importanza soprattutto per i più incontinenti e per chi è abituato a bere molta acqua, tanto da ritrovarsi spesso alla ricerca disperata di un bagno nelle vicinanze. Da qualche giorno, in particolare, è scoppiata una piccola polemica per la cosiddetta “tassa sulla pipì“, ossia il nome d’arte di affibbiato a un provvedimento ...

Regionali - Cosa c’entra Cucinelli col Movimento? Il cashmere a 5 stelle e` un pessimo segnale : Quando ti manca la voce allora proponi anche agli altri di cantare in playback. E’ un po’ quel che sta accadendo al Movimento 5 stelle in questa fase di indubbia crisi di identità: sono certo che la voce un giorno tornerà, ma il rischio è che in questo tempo di playback il pubblico se ne sia andato perché non ama la paccottiglia, le cose finte. L’esperimento umbro mi appare come il tentativo di scolorire tutto in attesa di tempi migliori o ...

Cosa c’è stasera in TV : Una replica di Montalbano, la nuova edizione del programma comico "stasera tutto è possibile", una nuova puntata di "Temptation Island VIP" e qualche buon film

Cosa c’è stasera in tv : Qualche film discreto, un documentario sul crollo del Ponte Morandi e il nuovo programma di Barbara d'Urso

La guerra dei dazi colpisce i chip. Ecco Cosa c’è oltre l’economia del silicio : «Programmare un chip non è semplice come progettare una slide power point». La battuta va attribuita a Jen-Hsun Huang,

Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4 : ecco che Cosa c’è di nuovo : Continuano le anticipazioni sulle funzionalità della Fotocamera dei Google Pixel 4, grazie al file apk di Google Fotocamera 7. L'articolo Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Cosa c’è stasera in TV : Ritorna Propaganda Live, finalmente, ma c'è anche qualche film interessante e uno così brutto che forse avrebbe senso vederlo