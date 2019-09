Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Buona la prima per l’Italia | battuta la Namibia

L’Italia ha battuto la Namibia all’esordio nella Coppa del Mondo di rugby : La Nazionale maschile di rugby ha battuto 47-22 la Namibia nella sua prima partita di Coppa del Mondo, giocata domenica mattina allo stadio Hanazono di Higashiosaka, nella periferia di Osaka. L’Italia era ampiamente favorita ma ha vinto faticando più del

Basket - SuperCoppa Italiana 2019 : Venezia e Sassari si contendono il primo trofeo nel remake della finale Scudetto : La rivincita dello Scudetto. Il Basket italiano riparte da dove aveva concluso. A contendersi il primo titolo dell’anno, la Supercoppa Italiana 2019, saranno l’Umana Reyer Venezia ed il Banco di Sardegna Sassari. E’ la grande rivincita della finale di qualche mese, che vide i veneti imporsi al termine di una serie bellissima in gara-7. Una finale totalmente inedita per questa competizione e la seconda della storia per le due ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : Vachier-Lagrave ai quarti di finale - fuori So e Nepomniachtchi - Ding Liren ancora ai tie-break : Si sono disputate le partite di rivincita a cadenza classica degli ottavi di finale della Coppa del Mondo di Scacchi in corso di svolgimento a Khanty-Mansiysk. Tre le sfide che si sono già decise: il francese numero 3 del tabellone Maxime Vachier-Lagrave dopo la vittoria di ieri ha pattato con l’esperto russo Peter Svidler eliminandolo e approdando ai quarti di finale. E’ uscito di scena invece la testa di serie numero 4, lo statunitense di ...

LIVE Cremona-Sassari 13-7 - Semifinale SuperCoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : buona partenza della Vanoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-9 Fino in fondo con la mano sinistra Saunders 18-9 Penetrazione di Michele Vitali, che si conclude al ferro 18-7 Gran bella penetrazione di Mathews, fuga della Vanoli! 16-7 Che partenza di Tiby! Altra tripla per lui, sono 8 i suoi punti 13-7 Transizione veloce anche per Travis Diener, che prende il tiro appena fuori dalla parte sinistra del pitturato e segna d’esperienza a metà primo ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Esordio super per gli All Blacks : il Sudafrica crolla sotto i colpi di Mo’unga e Barrett : Esordio vincente per gli All Blacks ai Mondiali di Rugby 2019: Sudafrica sconfitto 23-13 in quella che è considerata una ‘finale anticipata’ Nuova Zelanda-Sudafrica è considerata la ‘finale anticipata’ della Coppa del Mondo di Rugby 2019, ma arriva subito come gara di apertura del Girone B, lo stesso che vedrà domani l’Italia impegnata contro la Namibia all’Esordio. Gli All Blacks, favoriti per il ...

Coppa del Mondo di rugby - gli highlights delle partite di sabato : I resoconti di Australia-Figi, Francia-Argentina e Sudafrica-Nuova Zelanda, in attesa dell'esordio dell'Italia

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Italia pronta al debutto - De Carli ammonisce : “guai a sottovalutare la Namibia” : Giuseppe De Carli ha parlato al termine dell’allenamento di rifinitura dell’Italia, impegnata nella mattinata Italiana di domani contro la Namibia Sole caldo e un campo in perfette condizioni hanno accolto la Nazionale Italiana Rugby al Captain’s Run all’Hanazono Stadium di Osaka, stadio che domani ospiterà l’esordio alla Rugby World Cup 2019 degli Azzurri in programma alle 14.15 locali (7.15 Italiane), match che sarà trasmesso ...

Basket - SuperCoppa Italiana 2019 : Cremona sfida Sassari nel primo impegno ufficiale dell’anno : Al PalaFlorio di Bari si alza il sipario sulla Supercoppa Italiana 2019, che l’A|X Armani Exchange Milano non può difendere poiché fuori dalle finali di Coppa Italia e Serie A della stagione conclusa neanche tre mesi fa. A sfidarsi nella prima semifinale, quella delle ore 18, sono la Vanoli Cremona e il Banco di Sardegna Sassari, l’una finalista della Coppa, l’altra per lo scudetto. Gli uomini di coach Meo Sacchetti partecipano ...

Basket - SuperCoppa Italiana 2019 : calendario e orari delle semifinali di oggi. Come vederle in tv e streaming : Oggi (sabato 21 settembre) PalaFlorio di Bari andranno in scena le semifinali di Supercoppa Italiana 2019 di Basket. A sfidarsi nel classico format delle Final Four saranno Happy Casa Brindisi, Banco di Sardegna Sassari, Umana Reyer Venezia e Vanoli Cremona. Ci attendono dunque due semifinali davvero entusiasmanti, pronte a mettere nella storia di questa competizione una delle formazioni sopracitate Nella prima delle due, palla a due ore 18.00, ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Emirates lancia una campagna per il fair play in volo : Rugby World Cup 2019TM, Emirates lancia una campagna per il fair play in volo. Testimonial d’eccezione: l’arbitro Nigel Owens. Il celebre direttore di gara, protagonista di una serie di brevi videoclip, sanziona i casi di scarso “fair play” durante il volo Emirates, Official Worldwide Partner della Rugby World Cup 2019 (RWC 2019), ha fatto gioco di squadra con il celebre arbitro di Rugby gallese Nigel Owens, per creare una campagna ...

Coppa del MONDO RUGBY 2019/ Dopo cerimonia inaugurale Giappone batte la Russia : COPPA del MONDO RUGBY 2019: Dopo cerimonia inaugurale Giappone batte Russia. Inizio in salita per l'Italia, a cui servirà l'impresa per passare il girone.

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 - risultati 20 settembre. Primo giorno di ottavi di finale - Vitiugov sorprende So - patta Ding Liren : Si è conclusa da poco la prima giornata di ottavi di finale della Coppa del Mondo di Scacchi 2019 a Khanty-Mansiysk, in Russia, che mette in palio due posti per il torneo dei Candidati al titolo mondiale di Ekaterinburg del prossimo anno. Andiamo a vedere cos’è accaduto dopo il Primo dei due giorni di riposo previsti nell’arco della manifestazione. Vittoria con il Bianco, con allungo nelle vicinanze del controllo del tempo, per il ...

La Coppa del Mondo di rugby in Giappone andrà in onda in chiaro sulla Rai: la tv pubblica e World rugby – spiega una nota di Viale Mazzini – hanno raggiunto un accordo per la trasmissione in esclusiva free-to-air dell'intera manifestazione. In base all'accordo, la Rai trasmetterà in diretta, su Rai2, le quattro partite che

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – La formazione della Namibia per la sfida contro l’Italia : Anche la Namibia ha scelto la sua formazione per l’esordio nella Coppa del Mondo di Rugby 2019: ecco il XV che sfiderà l’Italia Phil Davies, Commissario Tecnico della Namibia, ha ufficializzato la formazione che domenica alle 14.15 locali (7.15 italiane) affronterà l’Italia nel primo match del Girone B alla Rugby World Cup, partita in programma all’Hanazono Stadium di Osaka e che sarà trasmessa in Italia su Rai 2 a ...