Conte vuole rivedere il reddito di cittadinanza | Bisogna lavorare perché non sia

Di Battista scrive agli ex colleghi M5s : “Non vi fidate del Pd”. E a Conte : “Sorpreso da Renzi? Buongiorno! Ovvio che vuole le nomine” : “Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd. Non è un segreto”. Esordisce così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook. Due settimane dopo la nascita dell’esecutivo Conte 2, sostenuto da 5 stelle e Partito democratico, l’ex deputato e tra i principali esponenti del Movimento ha scritto un lungo intervento con l’obiettivo di mettere in guardia gli ex colleghi sui rischi di stare al governo con gli ...

Giuseppe Conte vuole governare da solo : "Niente più triumvirato. Le decisioni saranno solo le sue" : Giuseppe Conte ora che ha fatto il bis non ha alcuna intenzione di dividere il potere, come fece durante l'esecutivo gialloverde. "D'ora in poi - dicono i suoi - i ritmi e il passo saranno dettati dal Presidente del Consiglio. E non ci saranno neppure riunioni di gabinetto con i leader di Pd e M5s.

Governo : ressa nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ancora da sciogliere il nodo Mef, dove sono in corsa Laura Castelli (viceministro uscente in odore di riconferma) e Stefano Buffagni, che oggi è stato avvistato in Transatlantico alla Camera a colloquio con i ‘suoi’. Gli altri candidati M5S al posto di sottosegretario per il dicastero di Via XX Settembre, guidato dal dem Roberto Gualtieri, sarebbero Alessio Villarosa, Giovanni Currò, Marco Pellegrini e ...

Governo : ressa nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Dalla Regione Lazio, l’assessore Giampaolo Manzella potrebbe trasferirsi al Mise (o potrebbe affiancare Paola Pisano all’Innovazione, dove è in corsa anche il M5S Luca Carabetta): lo Sviluppo Economico sarebbe una destinazione gradita anche per la deputata Mirella Liuzzi, che punta alla delega sulle tlc, ma nel ministero presieduto da Stefano Patuanelli premono per la riconferma anche Davide Crippa e Andrea ...

Governo : ressa nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos : Roma, 11 set. (Adnkronos) – “domani sarebbe buono riuscire a completare per poter partire e essere quanto prima attivi”. La richiesta del premier Giuseppe Conte da Bruxelles per chiudere sui sottosegretari già domani, nonostante l’impegno dei partiti a stringere, potrebbe non essere esaudita. Fonti di Governo fanno sapere che “non c’è conflittualità” ma che la definizione della squadra è ...

Conte2 - Fassina : “Bellanova vuole ratifica Ceta? LeU e M5s contrari. Il governo non è monocolore Pd - che ha pure straperso elezioni” : “governo Conte bis? Sarà una maggioranza complicata“. Così il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo (Radio Radicale) circa i suoi rapporti col Pd, partito che lasciò nel giugno del 2015. E spiega: “Nei giorni scorsi sono intervenuto sul ministro Paola De Micheli riguardo alla concessione autostradale ai Benetton, oggi sono dovuto intervenire sul ministro Bellanova che, con ...

Conte vuole i sottosegretari domani - ma possibile rinvio. Malumori nel M5s : Giuseppe Conte punta a chiudere domani la partita dei sottosegretari, ma la lista è ancora tutta da chiudere e quindi ci potrebbe essere un rinvio. Da questa mattina si susseguono riunioni e contatti per cercare di chiudere la lista del governo. Il premier vorrebbe portare le nomine in un Consiglio dei ministri da convocare per domani (indicativamente intorno alle 15) e da Bruxelles ha 'pungolato' le forze di governo. "domani - ha detto - ...

La fiducia al BisConte e Netanyahu che vuole estendere i confini d'Israele : In Italia Il Conte bis ha ottenuto la fiducia anche al Senato. I voti favorevoli sono stati 169, 133 i contrari, e 5 gli astenuti, tra cui Gianluigi Paragone (M5s) e Matteo Richetti (Pd). Il governo ottiene anche il sostegno dei senatori a vita Mario Monti, Elena Cattaneo e Liliana Segre. Gentil

Di Maio - altro rospo da ingoiare : il Pd vuole Emanuele Fiano sottosegretario all'Interno. Ma Conte sa che...? : Dopo la richiesta di Andrea Orlando di ripensare alla riforma della giustizia, l'annuncio del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, di completare le grandi opere, a esasperare i parlamentari del M5s ci sarebbe la nomina del deputato dem Emanuele Fiano come sottosegretario all'Interno. Il motivo

Sondaggio Pagnoncelli - l'89% degli italiani non vuole modificare il dl sicurezza : grana per Giuseppe Conte : Un Sondaggio che, per Giuseppe Conte, è una doppia fonte di preoccupazioni. Si parla della rilevazione firmata da Nando Pagnoncelli e pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, sabato 7 settembre. Un Sondaggio in cui, in primis, viene messo in evidenza come la maggioranza del campione intervistato

Giuseppe Conte lo aveva cacciato - ma lui ritorna : chi vuole il nuovo ministro Gualtieri al Mef : Il nuovo ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha già avanzato l'intenzione di nominare come suo capo di gabinetto Roberto Garofoli, dimessosi da quella carica meno di un anno fa su pressioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Garofoli, magistrato del Consiglio di Stato, può imbarazzare

Giuseppe Conte vuole Vasco Errani alle Politiche regionali : con l'inciucio M5s-Pd tornano le coop rosse : Tutta la partita Cinque Stelle-Pd si gioca sulle poltrone. Dovrebbero - fino a prova contraria - essere otto per i dem e otto per i grillini. La vera sfida però è ottenere la maggioranza in Senato. È qui che il futuro esecutivo giallorosso è in bilico in cerca di voti. Contando i loro numeri, la sog

Governo - Conte entro mercoledì vuole salire al Colle. Zingaretti e Franceschini : «Via i vice» : Governo, sulla trattativa M5S-Pd il premier incaricato Giuseppe Conte esprime tutto il suo ottimismo. Conte è intervenuto poco dopo le 12 alla festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana....

Conte - retroscena horror di Minzolini : "Chi vuole mettere al Viminale". Nome impensabile : siamo rovinati : Il totoministri è impazzito, e checché ne dica Giuseppe Conte ("Non ci crederete, ma la mia priorità oggi è il programma") tra Pd e M5s volano nomi impensabili solo fino a qualche giorno fa. Secondo Augusto Minzolini, in un suggestivo retroscena sul Giornale da Palazzo Chigi, il premier incaricato s