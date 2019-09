Conte : "Sistema fiscale iniquo - riforma in 2-3 anni" : Giuseppe Conte ha preso parte stamane all’iniziativa della Cgil relativa alle Giornate del Lavoro. Sul palco assieme al leader Maurizio Landini, Conte è stato il primo presidente del Consiglio ad accettare l’invito alla manifestazione. "Sono sorpreso del fatto che è la prima volta che un premier accetti - ha dichiarato in apertura il premier - . Rompiamo gli schemi, quindi, ma in modo inconsapevole. Un confronto serve innanzitutto a un ...

Fisco - Conte : “Favorevole a pene detentive per i casi di conclamata evasione. Condoni non possono essere parte del sistema” : “Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente. Dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crei una vera alleanza tra il cittadino onesto e il Fisco. Dobbiamo risistemare tutta la legislazione” e “siamo favorevoli a pene anche detentive per i casi di conclamata evasione, chi sbaglia deve pagare pesantemente”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della Cgil a Lecce. “Avremo due o ...

Fisco - Conte : “Sistema iniquo e inefficiente - serve riforma. Favorevole a pene detentive per i casi di conclamata evasione” : “Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente. Dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crei una vera alleanza tra il cittadino onesto e il Fisco. Dobbiamo risistemare tutta la legislazione” e “siamo favorevoli a pene anche detentive per i casi di conclamata evasione, chi sbaglia deve pagare pesantemente”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della Cgil a Lecce. “Avremo due o ...

**Fisco : Conte - ‘condoni non sono parte integrante sistema’** : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Le definizioni agevolate per me sono una tantum, i condoni sono serviti ad avviare una riforma ma non possono diventare parte integrante della disciplina fiscale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alle Giornate del Lavoro organizzate dalla Cgil a Lecce. L'articolo **Fisco: Conte, ‘condoni non sono parte integrante sistema’** sembra essere il ...

**A. Saudita : Up - ‘sistema ha risorse per Contenere effettivi negativi’** : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Il sistema ha in sé le risorse per contenere gli effetti più negativi di questa situazione di emergenza nel breve termine”: “è evidente però che se si dovesse protrarre troppo a lungo nel tempo, ne risentirebbe la tenuta dell’offerta e quindi l’effetto sui prezzi diverrebbe molto più significativo”. Così l’Unione Petrolifera commentando i possibili scenari dopo gli ...

**A. Saudita : Up - ‘sistema ha risorse per Contenere effettivi negativi’** : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Il sistema ha in sé le risorse per contenere gli effetti più negativi di questa situazione di emergenza nel breve termine”: “è evidente però che se si dovesse protrarre troppo a lungo nel tempo, ne risentirebbe la tenuta dell’offerta e quindi l’effetto sui prezzi diverrebbe molto più significativo”. Così l’Unione Petrolifera commentando i possibili scenari dopo ...

Anzaldi (Pd) : sistema marcio - pronto un dossier su Rai per Conte : "Ascolti sprofondati. Qualita' ridotta a zero. Pluralismo puntualmente negato. Un decadimento totale. C'e' una emergenza informazione. Tocca al Pd creare una task force di monitoraggio e di denuncia. C'e' una Rai fuori controllo, c'e' un sistema completamente marcio. Completamente deviato. Un incidente giornalistico dietro l'altro e nessuna consapevolezza di quello che sta accadendo". Lo sostiene il deputato del Pd Michele Anzaldi, segretario ...

Governo : Conte - ‘riforma sistema voto - auspico con ampia condivisione’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Occorrerà avviare un percorso di riforma, quanto più possibile condiviso in sede parlamentare, del sistema elettorale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera. L'articolo Governo: Conte, ‘riforma sistema voto, auspico con ampia condivisione’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo Conte 2 - cercasi riforma del sistema bancario disperatamente : Leggo e rileggo i 29 punti del programma del nascente Governo giallorosso, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito democratico e faccio fatica a trovare la parola “banca” e suoi derivati. Qualcosa che faccia riferimento alla riforma del sistema bancario malato. Per la precisione trovo, al punto 19, una generica indicazione al lancio di “un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud, anche attraverso il ...