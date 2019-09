Concorsi docente | istruttore direttivo e assistente sociale | cv entro ottobre-novembre

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 17-09-2019 e n. 75 del 20-09-2019 ha pubblicato per l'Unione Territoriale Intercomunale, alcuni Comuni d'Italia e la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali vari bandi di concorso pubblico, per il conferimento di diverse unità di personale con l'incarico di, vice segretario comunale, professore,, da disporre presso le aree occupazionali sparse sul territorio nazionale. Bandi di concorso aIl Comune di Spinazzola in provincia di Barletta-Andria (Puglia) ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di soggetti con il ruolo di, esperto in discipline giuridiche ed economiche di categoria D, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time. Per concorrere al suddetto bando è essenziale possedere ...

