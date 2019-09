Comunisti | nazisti e la livella della Storia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Alessandro Gnocchi Il Parlamento europeo ha votato quasi all'unanimità una risoluzione che equipara nazismo e comunismo. La decisione ha fatto infuriare qualche stalinista fuori tempo massimo, ma, davanti alla firma del patto Molotov-Ribbentrop, c'è poco da discutere. Sovietici eerano alleati nei fatti e disposti a dividersi prima la Polonia e poi l'Europa. Stalin si fece cogliere di sorpresa da Hitler. Si fidava. Ma il Führer non sopportava le continue rivendicazioni territoriali di Molotov. L'«amicizia» con l'Urss rischiava di diventare troppo cara. La reazione dei compagni europei fu mettere la testa nella sabbia (con le dovute eccezioni). Il partito aveva sempre ragione. La mossa di Stalin avrebbe salvato la pace. Anni di lotta contro il nazionalsocialismo furono dimenticati in pochi giorni. La risoluzione dell'Unione europea parte proprio dall'alleanza del 1939 ...

