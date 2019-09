Clima, Onu: ultimi 5 anni "i più caldi"

Il quinquennio 2015-2019 si avvia a essere il più caldo di sempre. Lo certifica un rapporto delle Nazioni Unite, secondo cui la temperatura media in questo periodo è stata superiore di 1.1 gradi rispetto all'epoca preindustriale (1850-1900) e maggiore di 0,2 gradi rispetto al quinquennio 2011-2015 E non a caso si apre domani a New York il "te Action Summit",vertice mondiale convocato dal segretario Onu, Guterres, per contrastare il cambiamentotico, dove parlerà anche la giovane attivista svedese Greta Thunberg.(Di domenica 22 settembre 2019)