Clima | il Summit UNU dopo la seconda estate più calda

Summit Onu sul Clima - Greenpeace : «I leader si presentino al vertice con piani concreti - l’Italia non si limiti ad annunci e promesse» : Greenpeace chiede ai leader riuniti lunedì prossimo a New York, per il Summit delle Nazioni Unite sul Clima, di presentare piani ambiziosi e concreti per contrastare l’emergenza Climatica in corso. Il meeting ONU si tiene durante la Global #WeekForFuture organizzata dal movimento Fridays For Future, settimana di manifestazioni per il Clima iniziata ieri e che si concluderà venerdì 27 con uno sciopero globale. Sette giorni di mobilitazioni contro ...

Sciopero globale per il Clima in 150 Paesi : al via la settimana di eventi dei Fridays for Future in vista del summit Onu : Una settimana di manifestazioni, centinaia di migliaia di studenti in piazza e 5mila eventi in tutto il mondo in attesa di un appuntamento: quello del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York. Oggi è il giorno che inaugura gli appuntamenti organizzati da Fridays for Future, il movimento per l’ambiente nato intorno all’attivista svedese Greta Thunberg, che iniziò per prima con i suoi sit-it ogni venerdì davanti al ...

Summit Onu sul Clima : al centro riduzione delle emissioni e stop a nuove centrali a carbone. Assenti Trump e Bolsonaro : È stato definito l’evento politico più rilevante dell’anno per parlare della crisi climatica. Il Summit Onu sul clima avrà luogo a New York, dal 21 al 23 settembre, organizzato dal segretario delle Nazioni Unite, António Guterres, per intensificare gli sforzi per affrontare la crisi climatica. Il Summit si aprirà domani con l’incontro dei giovani attivisti, dopo lo sciopero globale del clima che sta coinvolgendo più di 150 paesi, e culminerà ...

Sciopero globale per il Clima in 150 Paesi : al via la settimana di eventi in vista del summit Onu : Una settimana di manifestazioni, centinaia di migliaia di studenti in piazza in attesa di un appuntamento: quello del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York. Oggi è il giorno della manifestazione che apre i sette giorni di appuntamenti organizzati da Fridays for Future, il movimento per l’ambiente nato intorno all’attivista svedese Greta Thunberg, la prima a protestare ogni venerdì davanti al parlamento di Stoccolma. ...

La settimana del Clima : dal 20 al 27 settembre la Week for Future con scioperi e iniziative dei giovani di Greta - ma anche il summit Onu : Quella da venerdì 20 a venerdì 27 settembre sarà una settimana bollente dal punto di vista del clima. E non solo per le temperature, ma per le iniziative che i giovani (e non solo) di tutto il mondo intendono condurre per chiedere un’azione rapida contro i cambiamenti climatici. Inoltre, lunedì 23, si terrà anche il summit dell’Onu sul clima a New York. #WeekForFuture, dal 20 al 27, sarà la terza iniziativa globale del movimento di Greta ...

Clima - il summit di New York ha un’agenda nobile. Ma la realtà è molto diversa : Il prossimo 23 settembre, a New York, si terrà un importante evento, dove le Nazioni Unite si riuniranno per fare il punto della situazione sullo stato dei cambiamenti Climatici e su alcuni temi programmatici da sviluppare per tentare di limitare l’impatto antropico sull’evoluzione di tali cambiamenti. In questo summit, condensato in una sola giornata e qui mi pare davvero che il tempo a disposizione sia davvero pochino, il segretario generale ...