Clima | caldo record “mai come negli ultimi cinque anni” | i cambiamenti climatici hanno

Caldo record - l’estate 2019 è stata la peggiore di sempre : gli effetti dei cambiamenti Climatici : L'Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica (NOAA) americana ha confermato che l'estate che sta per concludersi è stata la più calda di sempre nell'emisfero boreale. L'anomalia nella temperatura media è stata la stessa registrata nel 2016, considerato l'anno peggiore sotto il profilo del riscaldamento globale.Continua a leggere

Previsioni Meteo weekend : alta pressione con tanto sole e Clima estivo. Ecco dove farà più caldo [MAPPE] : Sempre più alta pressione e sempre più caldo in questo fine settimana. Il fronte stabilizzante subtropicale è costretto a espandersi e consolidarsi sul bacino centrale del Mediterraneo, a causa di una doppia azione instabile, una a Ovest una a Est, segnatamente sulla Penisola Iberica e sull’area ellenica centro orientale-turca. Nel primo caso si tratta di un vortice semi-stazionario che tanto maltempo sta portando da diversi giorni sulla ...

Clima : in Europa Agosto 2019 il 2° più caldo degli ultimi 40 anni : Copernicus, il programma europeo per l’osservazione satellitare della Terra che si avvale del Centro europeo per le previsioni meteorologiche di medio termine ECMWF, ha reso noto che in Europa Agosto 2019 è stato il 2° più caldo degli ultimi 40 anni, preceduto solamente dall’Agosto del 2010, con 0,53°C sopra la media del trentennio 1981-2010. L’estate che sta per terminare è la 4ª più calda in Europa degli ultimi 40 anni: la ...

Clima - il riscaldamento globale non è uguale per tutti : il caldo è in aumento soprattutto in Europa e nell’Artico [DATI] : Il riscaldamento globale non colpisce in maniera uniforme tutto il pianeta. Uno studio sulle temperature del 2018, confrontate con la media storica del trentennio 1961-1990, dimostra come stia facendo molto più caldo di prima soprattutto in Europa, nell’Artico e in generale nell’emisfero settentrionale, mentre gli scarti (seppur sempre positivi) rispetto alla norma sono maggiormente contenuti nell’emisfero meridionale, in Sud ...

Clima - a luglio le temperature più alte degli ultimi 140 anni. Il 2019 finora è il terzo anno più caldo della storia : Il luglio del 2019 è stato il mese più caldo mai registrato negli ultimi 140 anni. Non solo: il 2019 potrebbe confermarsi il terzo anno più caldo da quando vengono registrate le temperature e anche quello con la prima metà più torrida per diverse aree del pianeta. Anche l’Italia non è stata risparmiata. Domenica 11 agosto è stata la più calda dell’estate, con otto città che hanno raggiunto temperature da bollino rosso. Un trend che ...

Clima : in Italia +87% di tempeste nel luglio più caldo degli ultimi 140 anni : “Con +87% di tempeste e grandinate il luglio 2019 in Italia segna un nuovo record dopo quello di mese più caldo degli ultimi 140 anni a livello globale“: è quanto afferma la Coldiretti su dati ESWD in relazione al report dell’ente americano per le ricerche sull’atmosfera e gli oceani (Noaa) sull’andamento delle temperature globali e lo scioglimento dei ghiacci in Artide e Antartide. “Una tendenza al surriscaldamento ...

Clima - lo studio : con il caldo più alcolisti e suicidi in Groenlandia : La crisi Climatica sta causando livelli senza precedenti di stress e ansia nella popolazione della Groenlandia, vittima di un vero e proprio “dolore ecologico” che comporta una lotta per riconciliare le conseguenze del riscaldamento globale con stili di vita tradizionali. Lo rivela il primo sondaggio nazionale realizzato sul territorio autonomo danese situato tra l’oceano Atlantico del Nord e l’oceano Artico per valutare ...

Luglio 2019 un altro mese eccezionale per il Clima della Terra : il più caldo di sempre - temperature bollenti nell’Artico [DATI] : Il programma Copernicus climate Change Service (C3S), implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), ogni mese pubblica regolarmente bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica ...

Meteo - il cambiamento Climatico è già qui : Luglio il mese più caldo di sempre - ma grandinate triplicate : Il mese di Luglio è stato segnato in Italia da ben 221 grandinate violente, ben 7 al giorno e praticamente il triplo rispetto lo scorso anno, che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola provocando milioni di euro di danni alle coltivazioni. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base della banca dati ESWD nel commentare i dati sul clima del Copernicus Climate Change Service (C3S) secondo il quale il Luglio 2019 è il mese più caldo mai ...

Clima - l’uomo responsabile delle ondate di caldo record in Europa : Le ondate di calore che hanno colpito l'Europa occidentale nei mesi di giugno e luglio sono state significativamente rese più intense dal cambiamento Climatico indotto dall'azione dell'uomo. E' questa la principale conclusione cui è giunto uno studio della World Weather Attribution - una iniziativa internazionale dedicata allo studio del Clima che vanta tra i propri partner le università di Oxford e Princeton, così come la Società Reale di ...

Ondate di Caldo in Europa : sempre più intense a causa dei cambiamenti Climatici : Una ricerca della World Weather Attribution – organizzazione internazionale dedicata allo studio del clima che vanta tra i propri partner le università di Oxford e Princeton, la Società Reale di meteorologia dei Paesi Bassi e il Centro nazionale per gli studi atmosferici degli Stati Uniti – ha preso in considerazione gli eventi meteo verificatisi in Europa, concludendo che le Ondate di Caldo che hanno colpito l’area occidentale ...

Dal caldo record a pioggia - grandine e tornado : “Non chiamatelo maltempo - è un segno chiaro dei cambiamenti Climatici” : “Non chiamatelo maltempo ma conseguenza di politiche irresponsabili e criminali. Una politica criminale verso il futuro e anche il presente non affronta la vera questione di sicurezza nazionale: il cambiamento climatico. Secondo gli scienziati, solo a luglio la Groenlandia ha perso 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio a causa dello scioglimento superficiale, con temperature alte mai registrate prima in luglio, quindi quello che sta ...

Ondata di caldo in Europa - fino a +43°C e record frantumati in diversi stati : “Tratto distintivo dei cambiamenti Climatici - diventano più intense” : Una potente Ondata di caldo africano ha mandato in frantumi moltissimi record di temperatura negli stati dell’Europa centro-occidentale, soprattutto in Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi, che hanno tutti superato, anche abbondantemente, la soglia di +40°C. Anche Lussemburgo e Regno Unito si sono avvicinati a tali valori. Questa ultima Ondata di caldo, causata da un blocco ad omega che ha permesso l’afflusso di una massa d’aria estremamente ...

Ondata di caldo in Europa : Copernicus fornisce previsioni stagionali per i settori più sensibili al cambiamento Climatico : Mentre l’Ondata di caldo estivo si diffonde in tutta Europa, Copernicus Climate Change Service (C3S) rivela il proprio impegno nell’elaborazione di previsioni climatiche stagionali, per aiutare le aziende operanti nel settore energy a prevedere le azioni future, riducendo al minimo i potenziali rischi. Copernicus Climate Change Service (C3S), realizzato dal Centro europeo delle previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per conto ...