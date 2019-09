Che senso ha il “fuoco amico” di Matteo Renzi sul governo Conte e perché è ineluttabile

Renzi stroncato dall'amico Luca Lotti "Non so Che senso abbia uscire dal Pd" : ''Nonostante la mia storia personale e nonostante tanti giornalisti e colleghi provino a dare letture surreali mi chiedo che senso abbia avuto far nascere il nuovo governo e subito dopo uscire dal partito'' Segui su affaritaliani.it

Il nuovo superfood Che abbassa gli zucCheri nel sangue e aumenta il senso di sazietà : Una pianta acquatica a forma di lenticchia (Wolffia globosa) potrebbe rivelarsi un’arma utile per tenere sotto controllo la glicemia, ossia i livelli di zucchero nel sangue, sulle persone obese. A scoprirlo è stato un team di ricercatori dell’Università Ben-Gurion del Negev, con un lavoro pubblicato su Diabetes Care, la rivista dell’American Diabetes Association. Una buona notizia per i malati di diabete, patologia cronica in continuo ...

La foto di Trudeau - la sinistra e quelle scuse Che non hanno senso : Molto spesso a sinistra, con sconcerto, ci si domanda quali siano le cause di un consenso così consistente verso i partiti e i leader della destra. Le risposte a questa domanda non sono naturalmente semplici e abbisognerebbero di ben diversi spazi di trattazione. Meno semplici ancora, i rimedi. Tuttavia, se anche si volesse solo ipotizzarne una, di risposta, essa potrebbe essere forse questa, in una sola parola: la distanza. Distanza dal ...

Il multiplayer di Cyberpunk 2077? Lavoro extra perché abbia senso nel lore del gioco : Nonostante uno sviluppo che va avanti da diversi anni e una data di uscita fissata per il 16 aprile 2020 che sulla carta è ancora tutto sommato lontana il multiplayer di Cyberpunk 2077 arriverà solo dopo il lancio all'interno di quello che dovrebbe essere un aggiornamento completamente gratuito. Ma a cosa è dovuta la necessità di ulteriore sviluppo e di tempo extra su questa particolare modalità?Sembrerebbe tutta una questione di qualità. Questo ...

X Factor 13 - Malika Ayane e Samuel : "Cerchiamo autenticità - senso di contemporaneità e qualcosa Che emozioni" (video intervista) : Malika Ayane e Samuel (dei Subsonica) sono due dei tre nuovi giudici di X Factor 13 (insieme alla new entry Sfera Ebbasta e alla confermatissima Mara Maionchi). I due cantanti e musicisti, presenti alla conferenza stampa di presentazione del talent show in onda su Sky Uno dal 12 settembre alle 21.15, hanno raccontato il loro debutto nel programma.prosegui la letturaX Factor 13, Malika Ayane e Samuel: "Cerchiamo autenticità, senso di ...

I due dissidenti. RiChetti e Paragone votano in dissenso dai rispettivi gruppi : “Farò un discorso durissimo contro Conte”. Lo rivela il senatore M5s Gianluigi Paragone conversando con i colleghi in bouvette a palazzo Madama. Interpellato dai cronisti Paragone aveva appena annunciato che non intende lasciare l’Aula per il voto e che invece farà un intervento.Anche nel Partito Democratico ci sarà un senatore dissidente, e si dissocerà dal suo gruppo parlamentare: si tratta di ...

Perché ha senso usare uno spazzolino da denti elettrico : In breve: per essere sicuri di lavarsi i denti bene e abbastanza a lungo, anche se non vi farà risparmiare

Camille Paglia : "I giovani oggi? Ingrati - sottosviluppati nei rapporti sociali e manChevoli di senso della realtà" : “sottosviluppati nei rapporti sociali”. “manchevoli di senso della realtà”. E “Ingrati”. Con queste parole in un’intervista al Wall Street Journal l’intellettuale Camille Paglia? descrive i giovani di oggi. La docente della University of the Arts di Filadelfia è stata più volte al centro delle polemiche per le sue affermazioni irriverenti. L’anno scorso un gruppo di ...

Toni Servillo : “Emilio Vedova ci libera dal senso di colpa Che abbiamo spesso nei confronti della realtà” : “Mi sono ritrovato incastrato in queste calli”, diceva Emilio Vedova (1919-2006), veneziano doc, a proposito del suo rapporto con la città lagunare, presa d’assalto più che mai, in questi giorni festivalieri, dal cinema e non solo. “Con quelle parole contenute nei suoi diari è come se avesse percepito il nostro essere gettati nell’esistenza”, ci spiega Toni Servillo, ...

Negli Stati Uniti Google pagherà 170 milioni di dollari perché YouTube raccoglieva dati su alcuni bambini senza il consenso dei genitori : Google ha accettato di pagare 170 milioni di dollari alla Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia governativa che si occupa della tutela dei consumatori e della concorrenza Negli Stati Uniti, perché attraverso YouTube, di cui è proprietaria, ha violato le norme sulla

Billie Eilish furiosa con il magazine Nylon Germany Che usa la sua immagine senza consenso : Billie Eilish furiosa su Instagram con Nylon Germany, magazine tedesco, che ha usato una sua immagine per la foto di copertina del prossimo numero. La rockstar, che compirà 18 anni il prossimo dicembre, appare calva e con le spalle nude, simile a un cyborg: niente di provocante, ma la cantante non ha apprezzato che tutto questo avvenisse a sua insaputa. Il numero di Nylon si occupa di “prodigi digitali” che stanno “ridefinendo il concetto di ...

Gori ci spiega in Che senso l’algoritmo del M5s può fare anche cose buone : Roma. “Tra i Cinque stelle c’è tutto e il suo contrario, sia in termini di impostazione politica, sia in termini di qualità delle persone. E’ l’occasione per passare da Toninelli a Patuanelli”, dice Giorgio Gori al Foglio con una battuta. Il sindaco di Bergamo dice sì al governo fra Pd e Cinque stel

Lover di Taylor Swift è il disco della maturità di una popstar Che sa addolcire anChe il dissenso (recensione) : Per parlare di Lover di Taylor Swift è d'uopo partire da una premessa: sulla soglia dei 30 anni abbiamo a che fare con una presa di coscienza, perché gli strani meccanismi esistenziali che colpiscono i comuni mortali non hanno pietà nemmeno degli artisti più amati della scena contemporanea, tanto meno di Taylor Swift. Con questo disco colorato, fresco e maturo, la cantautrice si è risvegliata e ha detto la sua su tante cose, a partire ...

Che senso ha questa inutile rincorsa a Icardi? : Errare è umano, perseverare è diabolico. Mauro Icardi al Napoli sarebbe un gran colpo, non c’è dubbio. Il Napolista ha più volte caldeggiato l’operazione. Per tanti motivi, calcistici ma anche extracalcistici. A un certo punto, però, bisogna prendere atto della realtà. Il Napoli somiglia sempre più al “ne me quitte pas” di Jacques Brel, e allo stesso tempo Icardi equivale alla traduzione italiana – romanesca – di Gigi ...