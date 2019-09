Charles Leclerc vede solo rosso | la fidanzata Giada | Lasciata per la Ferrari

F1 - Charles Leclerc lascia la fidanzata Giada Gianni : “Vuole dedicarsi solo alla Ferrari” : Charles Leclerc, il più giovane pilota di F1 ad aver vinto con la Ferrari, partirà in pole position oggi al Gran Premio di Singapore: dopo la prima vittoria in Belgio, il 21enne monegasco ha messo (letteralmente) il turbo, portando a casa un grande successo a Monza e la terza pole consecutiva. E proprio per concentrarsi al meglio sulla sua carriera ha deciso di rinunciare all’amore: dalla sua fidanzata, Giada Gianni, è arrivata infatti la ...

F1 - GP Singapore 2019 : analisi qualifiche. Charles Leclerc immenso - Ferrari sorprendente su un tracciato nemico. Ora è caccia alla vittoria! : L’atmosfera di Marina Bay rende tutto unico e speciale, tanto che le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno ci hanno per un attimo fatto quasi tornare ad un anno fa, anche se a parti invertite. Dodici mesi fa, infatti, andò più o meno come in questo fine settimana. All’epoca la Ferrari dominò la scena fino alla FP3, prima di subire una cocente sconfitta in qualifica con Lewis Hamilton in grado di conquistare una ...

VIDEO Charles Leclerc - il giro della pole position nel GP di Singapore : magia stellare del ferrarista : Charles Leclerc si è reso protagonista di un giro antologico a Marina Bay e ha conquistato la pole position del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco si è superato ancora una volta e, dopo le due vittorie consecutive tra Spa e Monza, è riuscito a fare saltare il banco in maniera inattesa perché sulla carta questo tracciato non era adatto alle Ferrari visto che si distingue per un elevato carico aerodinamico. L’alfiere ...

Charles Leclerc mostruoso a Singapore : pole pazzesca su Hamilton - terzo Vettel : Qualifiche al cardiopalma al GP nottuno di Singapore. Un Charles Leclerc stratosferico si conquista la pole position con il tempo di 1:36.217 e manda un chiaro segnale a Lewis Hamilton, beffato per un decimo di secondo dal pilota monegasco. Leclerc, con la prestazione odierna, ha dimostrato di esser

F1 - Risultato Qualifiche GP Singapore 2019 : Charles Leclerc clamoroso - pole position magica! Il Predestinato batte Hamilton - Vettel 3° : Una sorprendente qualifica a Marina Bay ha consegnato la terza pole position a un infinito Charles Leclerc. Nel GP di Singapore 2019 sembrava non esserci possibilità per la Ferrari, molto indietro nei raffronti delle prove libere, ma gli aggiornamenti hanno rivitalizzato la SF90 che è parsa assolutamente perfetta con entrambi i piloti. 1:36.217 il giro del monegasco, che proprio all’ultimo tentativo ha tolto la virtuale pole position al ...

F.1 - GP Singapore - Pole position per Charles Leclerc : Charles Leclerc ha ottenuto la Pole position del Gran Premio di Singapore, quindicesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Il monegasco della Ferrari ha stupito tutti, piazzando un giro veloce mostruoso in 1:36.217 che ha sovvertito ogni pronostico piazzato prima di questa spettacolare sessione di qualifiche. Leclerc ha conquistato la prima posizione con quasi due decimi di vantaggio sulla Mercedes di Lewis Hamilton e sull'altra Ferrari del ...

Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1 : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1, in programma domenica pomeriggio sul circuito cittadino di Marina Bay. Nelle qualifiche di sabato Leclerc è stato il più veloce sul giro

F1 - Risultato FP3 GP Singapore 2019 : strepitoso Charles Leclerc davanti a tutti! Hamilton insegue ma è grande Ferrari : Uno straripante Charles Leclerc ha chiuso in grande stile la terza sessione di prove libere del GP di Singapore 2019 di F1, l’ultima prima delle qualifiche che scatteranno alle 3 in uno scenario notturno unico nel suo genere, illuminato dalle luci artificiali. Sul tracciato di Marina Bay la Ferrari del monegasco ha stampato un pauroso 1:38.192 che ridà tanta fiducia alla Ferrari in vista del pomeriggio, tenendosi dietro anche Lewis ...

F1 - GP Singapore 2019 : risultato e classifica FP3. Charles Leclerc davanti a tutti - Hamilton precede Vettel : Si è appena conclusa la FP3 del GP di Singapore, valida per il Mondiale di F1: il monegasco della Ferrari Charles Leclerc chiude davanti a tutti in 1:38.192 andando a precedere di 207 millesimi il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Terza piazza per il tedesco Sebastian Vettel, che batte di un soffio il finlandese Valtteri Bottas. risultato E classifica FP3 GP DI Singapore 2019 DI F1 1) Charles Leclerc (Ferrari) 1:38.192 2) Lewis Hamilton ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Singapore 2019 : “Migliorerò il mio passo nelle qualifiche” : Non può essere di certo soddisfatto Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, al termine delle prove libere del venerdì del GP di Singapore, quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il 21enne nativo del Principato si è dovuto accontentare della sesta posizione, finendo ad oltre 1″ dal leader, ovvero il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Charles, comunque, non si arrende e, convinto del ...

Charles Leclerc F1 - GP Singapore 2019 : “Oggi ho fatto fatica con la macchina ma so di poter migliorare” : Non può essere di certo soddisfatto Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, al termine delle prove libere del venerdì del GP di Singapore, quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il 21enne nativo del Principato si è dovuto accontentare della sesta posizione, finendo ad oltre 1″ dal leader, ovvero il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Charles, comunque, non si arrende e, convinto del ...

F1 - GP Singapore 2019 : problemi al cambio sulla Ferrari di Charles Leclerc - Bottas sbatte contro un muro e distrugge la Mercedes : problemi al cambio per Charles Leclerc durante le prove libere 1 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Marina Bay. Il monegasco è tornato in pista quando mancavano 35 minuti al termine della sessione utilizzando la configurazione classica della SF90 e non quella nuova portata dalla Ferrari per questo appuntamento in terra asiatica, il vincitore degli ultimi due Gran Premi ha purtroppo dovuto fare i conti con un ...

Formula 1 – Leclerc tra obiettivi e parti nuove - Charles scherza : “dall’anno scorso ho imparato che devo bere tanto” : Charles Leclerc pronto per il Gp di Singapore: le parole del giovane monegasco della Ferrari alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale Tutto pronto a Singapore per un nuovo weekend di gara di Formula 1: i piloti si sono goduti una settimana di relax dopo le gare di Spa e Monza e adesso non vedono l’ora di battagliare in pista. Reduce da due vittorie consecutive, Charles Leclerc arriva a Singapore con sensazioni positive, ma con ...

Charles Leclerc F1 - GP Singapore 2019 : “Amo i circuiti cittadini - punteremo al meglio possibile ma non sarà facile” : Charles Leclerc è senza dubbio il pilota sulla bocca di tutti. Le due vittorie consecutive conquistate con la Ferrari a Spa (Belgio) e Monza hanno confermato le sue grandi qualità, nonostante la sua giovane età. Il monegasco ha dato, infatti, dimostrazione di freddezza e velocità, prevalendo in due corse decisamente complicate sotto il profilo fisico e mentale. Ora sarà la volta di Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1 e sul ...