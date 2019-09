Cesena | 13enne si getta sotto un treno in corsa

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Tragedia sabato notte a, dove una ragazzina di 13 anni si è tolta la vita,ndosiunin. Il fatto intorno alle 4:30, quando l'adolescente ha raggiunto i binari della linea Bologna-Ancona in un tratto sito ad un chilometro a nord rispetto alla stazione ferroviaria diper lasciarsi travolgere da unmerci. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il gesto della giovane sarebbe stato intenzionale. Lavoleva porre fine alla propria vita, una dichiarazione lasciata anche per iscritto in un biglietto indirizzato ai genitori.A quanto pare il rapporto fra la minorenne ed i familiari sarebbe stata una delle cause che ha portato al suicidio. È recente l'ultimo scontro fra la ragazzina ed i genitori in merito alle uscite con gli amici e gli orari di rientro a casa. Uscita di casa nella serata di venerdì, lanon ha più fatto ritorno, tanto ...

