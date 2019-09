C' è l' accordo M5s-Pd per l' Umbria | il candidato sarà Vincenzo Bianconi

Regionali Umbria - accordo Pd-M5S : il candidato è Vincenzo Bianconi (Federalberghi) : Trovato l'accordo M5S-Pd sul candidato civico alle Regionali in Umbria: sarà Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi Umbria. «Sono Vincenzo Bianconi imprenditore umbro di...

Immigrati - Giuseppe Brescia lancia lo Ius Culturae : "Conte è d'accordo". Il M5s va a schiantarsi come il Pd : Lo Ius soli ha contribuito ad affondare il Pd nel 2018, lo Ius Culturae potrebbe fare altrettanto con il Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi. Il tema immigrazione sarà ancora decisivo, ma qualcuno tra i grillini sembra sottovalutare la questione. Ad esempio, Giuseppe Brescia, presidente di 5 Stelle

Viareggio - la lettera del sindaco agli altri primi cittadini toscani : “Io amico di Grillo mi batto per accordo civico Pd-M5s per le regionali” : Capannori, un paesone di 40mila abitanti, a due passi da Lucca, maggio 2009. Infiamma il clima elettorale. Il centrosinistra punta su Giorgio Del Ghingaro, 60 anni, tributarista, gran tifoso della Juventus: ha già vinto 5 anni prima e ora ci riprova. Con un sostegno inatteso: quello di Beppe Grillo. Il comico genovese il 15 maggio del 2009 sale sul palco, in piazza Moro, assieme altri sostenitori di Del Ghingaro. Il gruppo locale degli amici di ...

Umbria - ok da Rousseau al 'patto civico'. accordo Pd-M5S vicino : La base del Movimento 5 Stelle ha scelto di seguire, ancora una volta, la linea proposta dai vertici. Oltre 35mila attivisti hanno votato oggi sulla Piattaforma Rousseau e al 60,9% hanno deciso che il "MoVimento 5 Stelle sosterrà un candidato Presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria". Che poi, tradotto, vorrebbe dire allearsi con il Partito Democratico in sostegno di un candidato Presidente estraneo ad entrambi i partiti. ...

Umbria : Prisco (Fdi) - candidata M5S-Pd nasconde accordo impresentabile : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “La scelta della candidatura civica da parte di M5S e Pd in Umbria è un’ammissione di debolezza e nasconde dietro un volto presentabile un accordo impresentabile, soltanto nel tentativo di scongiurare un cambiamento necessario alle prossime elezioni regionali rispetto alla disastrosa gestione del Partito democratico”. Lo afferma il deputato Fdi Emanuele Prisco intervenuto ad Atreju, la ...

Umbria - c'è il via libera degli iscritti M5s all'accordo col Pd : "Inizia nuova era" : Un sì molto meno netto rispetto a quello con cui gli iscritti al M5s avevano dato il via libera alla nascita del governo...

Umbria - Pd-M5s verso accordo su candidato governatore. Di Maolo in pole : Francesca Di Maolo, potrebbe essere la candidata governatore dell'Umbria unitaria di M5s e Pd in vista delle elezioni regionali del prossimo 27 ottobre. E' l'ultima mossa, in ordine di tempo, messa in atto dai due alleati del governo Conte 2 e che "fanno un passo indietro", come auspicato dal M5s dopo il voto su Rousseau, e con i Dem che confermano come sia "uno dei nomi su cui si sta ragionando". In sostanza, così si superebbero le candidature ...

Umbria - M5S-Pd verso un accordo sulla candidatura : ipotesi Francesca Di Maolo : Il no ad accordi con il Pd, o altri, si è fermato al 39,1%. Esultano i vertici del Movimento. Di Maio: «Si apre una nuova era». E Zingaretti si dice fiducioso: «Ci sono le condizioni»

Umbria : manca ancora accordo M5S-Pd - Di Maio insiste su Proietti - Pd cerca alternativa : Roma, 20 set. (AdnKronos) – A una settimana dal termine ultimo per presentare le liste in Umbria, manca ancora un accordo tra Pd e M5S sul candidato governatore, il nome che incarni quel ‘patto civico’ lanciato da Luigi Di Maio e sul quale i due neo alleati di governo stanno tentando di trovare una difficile intesa. Dopo l’ok della base M5S sulla piattaforma Rousseau, i vertici del Movimento tirano dritto sul nome della ...

Regionali Umbria - Pd-M5S vicini all'accordo : spunta il nome di Francesca Di Maolo : Alla fine potrebbe essere Francesca Di Maolo la candidata Pd-M5S per le Regionali in Umbria. «È una delle ipotesi di candidatura unitaria a cui si potrebbe arrivare», fanno...

Rousseau - ok a patto civico in Umbria : sì dal 60 - 9%. Pd-M5S - ipotesi accordo su Francesca Di Maolo : Ok di Rousseau al patto civico in Umbria. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau ha dato il via libera al «patto civico» annunciato da Luigi Di Maio. I votanti sono stati 35.036:...