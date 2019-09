Cambiamenti climatici | Al Gore | sono “la sfida dei nostri tempi | possiamo vincere”

Al via domani a New York il Climate Action Summit - strategie concrete contro i Cambiamenti climatici : Al via domani a New York il Climate Action Summit, il vertice mondiale convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: lo scopo è confrontarsi per concordare strategie concrete contro i cambiamenti climatici. Presenzieranno capi di Stato e di governo e vari rappresentanti, tra cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La conferenza è stata preceduta dal vertice dei ...

Lotta ai Cambiamenti climatici - FAO : una Grande Muraglia Verde per le città : Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) Qu Dongyu ha annunciato oggi l’iniziativa “Una Grande Muraglia Verde per le città“, che mira a sostenere soluzioni basate sulla natura per fronteggiare il cambiamento climatico. Il Direttore Generale ha divulgato l’annuncio alla vigilia del Vertice ONU sull’Azione per il Clima in programma questa ...

Il rischio geo-idrologico nel Salento Leccese : lo stato delle conoscenze tra dati storici e Cambiamenti climatici : Analizzare lo stato delle conoscenze tra dati storici e cambiamenti climatici quale momento di riflessione e di confronto tra esperti del mondo della ricerca e della gestione territoriale su un tema sempre più sentito tra i cittadini, questo l’obiettivo del convegno “Il rischio geo-idrogeologico nel Salento Leccese – lo stato di conoscenza tra dati storici e cambiamenti climatici”, convegno in programma il prossimo 24 settembre, alle ore ...

Milano. Educazione ambientale imprescindibile per contrastare Cambiamenti climatici : “Regione Lombardia ha deciso di sostenere ‘Earth Prize international’ perché è un’iniziativa di Educazione ambientale che si colloca all’interno di

Qualcuno spieghi a Susanna Ceccardi che i Cambiamenti climatici e le migrazioni sono collegati : L'eurodeputata della Lega Nord Susanna Ceccardi ha commentato su Facebook una parte dell'intervista della capitana Carola Rackete rilasciata a Piazza Pulita. L'esponente del Carroccio non ha apprezzato i riferimenti ai cambiamenti climatici ed ha chiosato in questo modo: «Stasera Carola dal compagno Formigli dice che lei si occupa solo di clima. Cosa c'entrano i migranti col clima??? Vai a salvare gli orsi al Polo Nord invece che rompere le ...

Cambiamenti climatici - Mattarella firma con altri 31 Capi di Stato lettera per Onu : ‘Sono la nostra sfida. Agiamo insieme e rapidamente’ : “Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo”. Per questo il 2019 dovrà essere l’anno dell’ambizione climatica con “piani e iniziative concrete per ridurre le emissioni di gas a effetto serra“, ma anche allargando “gli investimenti in efficienza energetica ed energie rinnovabili” e disinvestendo “il prima possibile dall’economia dei combustibili fossili”. Sono alcuni dei ...

Arriva il dl contro i Cambiamenti climatici : bonus auto di duemila euro e maxi-sconti per gli acquisti senza imballaggi [INFO e DETTAGLI] : Proteggiamo l’ambiente. E’ questa la parola d’ordine che il governo ha deciso di adottare per stilare la bozza del decreto legge ambientale, anticipata da ilsole24ore nei giorni scorsi. La rottamazione auto torna così ad essere uno degli obiettivi del Governo, ma con qualche variante rispetto al passato: lo scopo del bonus non sarà più quello di incentivare l’acquisto di una nuova auto ma tenderà a ridurre il numero di ...

Team multidisciplinare italiano in missione in Nepal per osservare i Cambiamenti climatici : “Andiamo in Nepal, nelle terre più inesplorate. Arriveremo nella regione del Mustang perché l’obiettivo è analizzare zone del Pianeta che rischiano di “scomparire” a causa dei cambiamenti climatici. Noi andremo per narrare, documentare, raccontare, filmare. Sarà un Team tutto italiano e multidisciplinare, formato da ben 9 esperti in vari settori come: turismo sostenibile, speleologia, climatologia, geologia, scienze naturali, marketing e ...

Sciopero per il clima - Fioramonti : “Bellissima iniziativa. Collaborazione con scuole e università contro Cambiamenti climatici” : “Noi venerdì 27 non soltanto saluteremo gli studenti che parteciperanno alla manifestazione per l’ambiente. Io la considero una bellissima iniziativa, è in realtà la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”.Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti a margine della presentazione della Notte europea della Ricerca al Miur. “Qui al ministero lanceremo un banner che verrà messo sulla ...

Cambiamenti climatici : i nuovi modelli matematici annunciano un riscaldamento globale più forte del previsto : Un team di esperti francesi ha elaborato nuovi modelli matematici che serviranno come base ai lavori dell’Intergovernmental Panel on Climate Change: ricercatori e ingegneri del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), del Commissariat à l’énergie atomique (CEA) e di Météo-France hanno partecipato agli studi che costituiranno la fonte del 6° rapporto del gruppo di esperti ONU, previsto per il 2021-2022. Gli scienziati ...

Caldo record - l’estate 2019 è stata la peggiore di sempre : gli effetti dei Cambiamenti climatici : L'Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica (NOAA) americana ha confermato che l'estate che sta per concludersi è stata la più calda di sempre nell'emisfero boreale. L'anomalia nella temperatura media è stata la stessa registrata nel 2016, considerato l'anno peggiore sotto il profilo del riscaldamento globale.Continua a leggere

In Spagna migliaia di campi sott’acqua : “i Cambiamenti climatici hanno effetti disastrosi sull’agricoltura europea” : In Spagna sono state colpite dall’inondazione 150mila ettari di coltivazioni in una delle aree agricole più importanti nel sud della Comunità Valenciana, con campi di agrumi sommersi e danni a verdure ed ortaggi fino al 100%. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base delle indicazioni emerse dall’organizzazione agricola spagnola Asaja alla quale ha espresso piena solidarietà. Tra le verdure colpiti carciofi, patate e broccoli mentre – ...

Team multidisciplinare italiano in missione in Nepal per osservare i Cambiamenti climatici : “Raccogliere da vicino evidenze dei cambiamenti climatici ed ambientali, attraverso racconti e osservazione diretta, analizzare zone del Pianeta che rischiano di “scomparire” perché minacciate anche dall’azione dell’uomo, sono gli obiettivi principali della spedizione nella regione del Mustang in Nepal che avrà inizio con partenza dall’Italia ed esattamente da Roma, Domenica 22 Settembre. Incontreremo Luigi Fieni, restauratore e fotografo ...