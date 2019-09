Calcio | Serie A 2019-2020 | la Lazio batte il Parma | pari tra Atalanta e Fiorentina

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) La quarta tornata dellaA disi chiude con la vittoria dellaper 2-0 sulnel posticipo delle ore 20.45: i biancocelesti riscattano le sconfitte contro SPAL e Cluj ed agganciano il quinto posto in classifica a quota 7, a -5 dalla capolista Inter, ancora a punteggio pieno. Immobile dopo otto minuti e Marusic a metà ripresa decidono la contesa. Ancora unper la, che resta sola sul fondo della classifica a quota 2, dopo aver impattato per 2-2 in casa dell’, che solo in parte si riprende dalla scoppola rimediata all’esordio in Champions League. L’autogol di Palomino e Ribery sembrano consegnare la vittoria agli ospiti, ma prima il gol di Ilicic, poi quello di Castagne in piena zona Cesarini, fissano il punteggio sul 2-2 finale. RISULTATI 4ª GIORNATA ANDATA 20/09/Venerdì 20.45 CAGLIARI – GENOA 3-1 21/09/Sabato 15.00 ...

SkySport : ???? Serie ?? – 4^ Giornata ?? #MilanInter 0-2 ? #Brozovic (49’) ? #Lukaku (78’) ? - eziomauro : Razzismo, l'allarme di Infantino: ''Situazione in Italia non migliora, è grave'' - pisto_gol : Berlusconi: 'Monza-Milan? Organizziamo un'amichevole, finirebbe 3-0 per noi' Se voleva essere una battuta, non fa r… -