Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Ancorasui campi da. Non c’è da meravigliarsi considerate di volta in volta le reazioni dei club interessati, reazioni sempre improntate all’omertà. Oggi a Parma Atalanta-Fiorentina è stata interrotta per 3 minuti a causa degli insulti razzisti della curva bergamasca all’indirizzo del terzino della Fiorentina. È giusto partire dalle dichiarazioni di Gasperini, rendono bene l’idea: «I cori non li ha sentiti nessuno; poi se qualche imbecille ha detto qualcosa, è diverso. È grave, accade in tutti gli stadi, anche a Firenze. Bisogna stare attenti». Dichiarazione che fotografa la presa di coscienza deldi fronte al fenomeno: zero. Tornando al match, Orsato ha sospeso la partita dopo chesi è lamentato con lui dei cori. È partita la solita trafila, lo speaker ha informato il pubblico delle sanzioni cui ...

napolista : Buu a Dalbert, Infantino si indigna. Ma il razzismo nel calcio italiano non viene punito (Lukaku a Cagliari) Sospe… - cristianovilla9 : RT @AntoninoLogerfo: #AtalantaFiorentina #buu razzisti nei confronti di #Dalbert Se viene fermato il gioco i tifosi replicano 'ci avete rot… - Deanna22810960 : RT @AntoninoLogerfo: #AtalantaFiorentina #buu razzisti nei confronti di #Dalbert Se viene fermato il gioco i tifosi replicano 'ci avete rot… -