Bridge | Mondiali 2019 | Italia ai quarti di finale nelle Bermuda Bowl

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) Va in archivio l’ottava giornata deidiche si stanno tenendo a Wuhan, in Cina. Andiamo a scoprire i risultati degli azzurri impegnati oggiultime due tornate della prima fase delle varie competizioni. L’perde per 23-45 con la Nuova Zelanda, ma poi vince con l’Argentina per 53-11, risalendo così fino all’ottava posizione in classifica, l’ultima valida per l’accesso ai, a quota 274.14. Classificaprima fase (Top 8) 1 USA 1 311.07 2 Cina 307.18 3 Svezia 301.12 4 Norvegia 296.74 5 Olanda 291.99 6 Polonia 290.63 7 Inghilterra 276.99 8274.14 Nel d’Orsi Trophy l’perde contro USA 1 per 46-86 e contro l’Olanda per 31-59, attestandosi in diciassettesima piazza a quota 209.86 e venendo così eliminata. Classificaprima fase (Top 8) 1 USA 2 285.36 2 India ...

zazoomnews : Bridge Mondiali 2019: Italia in ottava posizione al termine della quinta giornata - #Bridge #Mondiali #2019:… - zazoomblog : Bridge Mondiali 2019: Italia in ottava posizione al termine della quinta giornata - #Bridge #Mondiali #2019:… - zazoomblog : Bridge Mondiali 2019: Italia in ottava posizione al termine della quinta giornata - #Bridge #Mondiali #2019:… -