Brescia | l’abbonamento allo stadio a prezzo intero anche per i tifosi disabili In Italia

(Di domenica 22 settembre 2019) “Con tutto il denaro che gira attorno al mondo del calcio c’è proprio bisogno di far pagare ilperannualeaial 100%? Bisognerebbe dare una mano alle famiglie che vivono con una persona contà grave”, denuncia a ilfattoquotidiano.it Carlo Fiori, papà di Daniele, 19enne con distrofia muscolare di Duchenne e residente a. Carlo è uno dei rappresentanti di un gruppo organizzato didelle Rondinelle, di cui fanno parte molti. Dopo oltre un mese di incontri e discussioni con la societàcalcio sono riusciti ad ottenere che ildei biglietti a partita perin carrozzina sia scontato del 50% e gratis per l’accompagnatore. Però icontà grave devono continuare a pagare l’importo per l’abbonamento alla stagione della Serie A 2019-20: mille euro per la tribuna centrale ...

