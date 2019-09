Botte e insulti a un detenuto tunisino | inchiesta su 15 agenti penitenziari

“Religione oppio dei popoli” : padre cristiano costringe i figli a pregare con Botte e insulti : Due anni, pena sospesa, per un padre di 47 anni pisano accusato di aver maltrattato i propri figli, di 12 e 13 anni. L’uomo, che li costringeva a pregare minacciandoli di fargli saltare la cena, non è un estremista islamico, non è un fanatico di una qualche religione che sdogana crudeltà come fossero legge, ma si tratta di un cristiano. Obbligava i figli a pregare tutti i giorni, più volte al giorni, e per farlo usava violenza e urlava. La ...

"Sei terrona e mafiosa". Insulti - Botte e insulti a una siciliana a Forlì : La segretaria di una scuola media di Forlì di origini siciliane ha denunciato di essere stata insultata per le sue origini e picchiata da una coppia di vicini di casa in seguito ad una lite sul posto auto condominiale.L’episodio risale al 26 agosto scorso quando Ilde Cascio, 53enne di Terrasini, in provincia di Palermo, ma da tempo trasferita in Emilia Romagna con il figlio, scrive su Facebook: “Oggi ho subito la più ...

Roma - Botte e insulti ai bimbi dell’asilo : suora finisce agli arresti domiciliari : Era da anni un punto di riferimento per il quartiere: generazioni di bambini sono passate dall’asilo gestito dalle suore Francescane Angeline in via di Villa Troili, nel rione Aldobrandeschi, situato a Roma tra Monteverde e l'Aurelio. Quindi ha suscitato grande clamore la notizia di una religiosa della struttura finita agli arresti domiciliari per aver maltrattato i bimbi ospitati. Le piccole vittime – tutte di un’età compresa tra i quattro e i ...

Botte e insulti in alta quota - rissa tra l’equipaggio dell’aereo che abbandona la cabina di pilotaggio - terrore tra i passeggeri : Una furiosa lite tra i componenti dell’equipaggio di un aereo della compagnia nazionale indiana Air India è scoppiato all’improvviso in cabina di pilotaggio. Sembra che a scatenare il tutto sia stata una hostess che ha accusato i due piloti di averla molestata. Prima i componenti dell’equipaggio si sono insultati pesantemente, poi sono passati alle vie di fatto. La lite è successa quando l’aereo era in viaggio tra New Delhi e Sharjah ...

Botte e insulti ai 3 figli piccoli : arrestati genitori a Catania. "Era un lager domestico" : Picchiavano per futili motivi i propri tre figli, di 9, 8 e 3 anni, disprezzandoli e creando in casa un clima di terrore e assoggettamento. È l’accusa contestata dalla Procura di Catania ai loro genitori, 39 anni lui e 33 lei, che sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minorenni. Le indagini dei militari dell’Arma, avviate dopo una visita medica al ...

Palermo - fermato romeno : dito medio - insulti e Botte contro agenti : Federico Garau Dopo aver notato una volante della polizia ferma di fronte ad un supermercato Lidl, lo straniero si è avvicinato ed ha cominciato ad insultare gli agenti, mostrando il dito medio. Al momento del fermo ha opposto resistenza, graffiando e spintonando gli uomini in divisa. Per lui solo l'obbligo di firma, in attesa del processo È finito in manette nel pomeriggio di domenica a Palermo un cittadino straniero che, dopo aver ...

Insulti - Botte e minacce : incubo per un’anziana indifesa nella casa di riposo : La donna a capo della struttura è finita agli arresti domiciliari, incastrata dalle telecamere nascoste installate dalla...

La rissa in discoteca : insulti e Botte all'alba : Urla, insulti, lancio di oggetti (come bottiglie di vetro e transenne) e botte: è la maxi rissa scoppiata, all'alba, all'iterno della discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce. Video: Welcome to Salento Redazione Urla, insulti, lancio di oggetti (come bottiglie di vetro e transenne) e botte: è la maxi rissa scoppiata, all'alba, all'iterno della discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, in provincia di ...