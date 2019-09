Bimbo di 2 anni figlio di genitori vegani ricoverato per denutrizione

Nuoro - Bimbo di due anni ricoverato in ospedale per denutrizione : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia di vegani, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Il piccolo era arrivato in ospedale i giorni scorsi in gravi condizioni: debole e magrissimo. Le sue condizioni, seppur in miglioramento, restano gravi, ma non è in pericolo di vita. Le prime analisi ematologiche, effettuate appena il bambino è arrivato in ospedale, escludono malattie. La ...

Bimbo di 11 anni muore a scuola dopo aver mangiato un biscotto preparato da due compagne - era avvelenato : In Brasile un bambino di 11 anni è morto a scuola dopo aver mangiato un biscotto. Il tragico evento si è verificato in un quartiere alla periferia di Recife. Il Bimbo ha accettato di assaggiare un biscotto preparato da due alunne dell’istituto rispettivamente di 13 e 14 anni. Nel biscotto le ragazzine avevano appositamente iniettato un forte veleno. Le ragazzine, subito intercettate dalle forze del’ordine, hanno ammesso ...

Genitori lo picchiano ogni volta che si comporta male - Bimbo di 8 anni si getta dal 9° piano e muore : Terribile tragedia quella avvenuta nel Enerhodar, in Ucraina. Anton si sarebbe gettato volontariamente da una finestra della casa in cui viveva coi Genitori, perché non sopportava più i maltrattamenti che subiva in famiglia. Madre e padre hanno ammesso le percosse “ogni volta che si è comportato male”, ma ora sono spariti.\\Un bambino di otto anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dall'appartamento al nono piano di un edificio, dove il ...

Crolla il solaio in classe - ?Bimbo di 9 anni ferito nel Napoletano : Poteva essere una strage, l?ennesima tragedia in una scuola italiana alle prese con i problemi strutturali. A Casalnuovo, in una classe della scuola elementare Enrico De Nicola,...

Padre dimentica il figlio in macchina - tragedia a Catania : muore Bimbo di 2 anni : Un bambino di soli due anni ha perso la vita in modo tragico nella giornata di oggi, 19 settembre, a Catania. Il Padre, un ingegnere che lavora presso la facoltà universitaria della città siciliana, ha dimenticato di portare il figlio all'asilo, intorno alle ore 8, e si è recato direttamente sul posto di lavoro. Ha parcheggiato la sua auto senza accorgersi del figlioletto che stava dormendo legato al seggiolino nel sedile posteriore della ...

