Berlusconi l' opa della Lega su forza italia è fallita

Berlusconi : è fallita l'Opa di Salvini : 15.41 "Agli alleati di Lega e FdI dico che siamo diversi. Combattiamo insieme la battaglia del centrodestra, non quella sovranista"ha detto Berlusconi al telefono con la kermesse di FI a Viterbo. "Quello di Salvini",pur efficace,"non è il nostro linguaggio, i nostri contenuti.Non è pensabile un partito unico del centrodestra a trazione sovranista. L' Opa di Salvini su Forza Italia è fallita.FI è sana,integra,impegnata a rilancarsi",aggiunge. ...

Se c'è stata un'opa di Salvini su Forza Italia è fallita - dice Berlusconi : A Matteo Salvini, Silvio Berlusconi rimprovera di avere "avuto anche il coraggio di proporre Di Maio presidente del Consiglio". Nella telefonata a chiusura della convention FI a Viterbo, il leader 'azzurro' rimprovera "ai nostri alleati della Lega, di avere consentito a M5s in 14 mesi del precedente governo di caratterizzare" le politiche dell'esecutivo. Rivendica i quarti di nobiltà del socio fondatore, che stavolta fa pesare le sue quote, ...

Silvio Berlusconi - poltronissima al Copasir : così i dem pensano di ottenere la maggioranza in Senato : Sulla carta, Adolfo Urso di Fratelli d'Italia è il favorito per la successione al vertice del Copasir dopo l'addio di Lorenzo Guerini nel frattempo promosso ministro della Difesa. Ma per ora nulla è stato deciso. La prima sfida sarà per il Conte bis ottenere la maggioranza in Senato, motivo per il q

Meloni va in piazza - Berlusconi no - Salvini punta su Pontida (e sul Copasir) : Lunedì con il governo giallorosso schierato a Montecitorio per il voto di fiducia, Fratelli d'Italia sarà in piazza. Alla manifestazione dovrebbe partecipare anche una delegazione della Lega, per sostenere la battaglia della Meloni contro l'esecutivo che lei ritiene rossoblu "perché non c'è solo la sinistra ma è connotato dalle consorterie europee". Ma il partito di via Bellerio ha in programma la sua manifestazione per ...

Governo : Mulè - ‘prontissimi a elezioni - Berlusconi garante in Europa’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Ci sono voluti quattordici mesi per capire che l’Italia era prigioniera di un Governo instabile, pavido e inaffidabile. Non è mai troppo tardi, ma nel frattempo si sono consumati errori gravissimi ai quali va posto rimedio al più presto. Nessuno deve convincerci della necessità di tornare rapidamente alle urne: lo dicevamo un anno fa mentre per il Paese iniziava l’incubo del Governo ...