Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 23 settembre 2019)Rodriguez ha festeggiato il suoal ristorantedi. Insieme a lei, ovviamente, tutta la sua famiglia, ad iniziare dal figlio Santiago e continuando con la Sorella Chechu e il suo fidanzato Ignazio Moser. Tutto molto bello e tutto documentatissimo sui social network, ad iniziare dalle stories di Instagram. Proprio nella settimana della Moda, per nulla intimorita daipiù cool dei brand più famosi del mondo,ha deciso di festeggiare il suoin uno dei ristoranti più famosi e apprezzati di. Un ristorante che aveva già frequentato in passato e che spesso ospita Vip. La location è all’interno della lussuosa FiftyHouse (via Benevenuto Cellini, zona Cinque Giornate) nel centro della città e c’è chi scommette che diventerà il nuovo punto di ritrovo culinario della città della moda. E quindi, proprio mentreera ancora ...

zazoomnews : Belen maxy party per la festa di compleanno al Kowa di Milano con tutti gli amici vip: guarda chi cera - #Belen… - zazoomblog : Belen maxy party al Kowa di Milano con tutti gli amici vip: guarda chi cera - #Belen #party #Milano #tutti #amici -