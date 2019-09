BBC | Rackete parla della Sea Watch | il conduttore | ' Era ben consapevole della legge'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) La capitanaSea3, Carolaè stata intervistata alcuni giorni fa nel corso del programma Hardtalk, in onda sulla BBC. Più volte ilStephen Sackur ha cercato di mettere in difficoltà, sottolineando la sua violazione. Ma la capitana tedesca ha difeso le sue posizioni in merito al caso Sea3, che ha fatto tanto discutere nel nostro paese lo scorso giugno, sostenendo che la Libia non era un porto affidabile e sicuro. Il caso Sea3 In merito al caso Sea3, il giornalista ha chiesto alla capitana tedesca come mai, dopo aver salvato le 50 persone, la nave non si è diretta verso le coste libiche, visto che distava solamente quaranta miglia:però ha replicato sostenendo che, se avesse deciso di farli sbarcare in un porto libico, ci sarebbe stata una violazioneconvenzione di Ginevra, proprio perché in Libia molti ...

ritac22 : RT @danycarletti: INTERVISTA DELLA BBC A CAROLA RACKETE, CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO. PRENDETEVI IL TEMPO PER SEGUIRE FINO ALLA FINE, SECO… - PaoloCaminiti1 : RT @PatriziaRametta: LA BBC DA' LEZIONE DI GIORNALISMO A @CorradoFormigli IMPARI CHE NON SI DEVE ESSERE NE' PRONI NE' COMPLICI DELL'ELITE G… - ippobs : RT @PatriziaRametta: LA BBC DA' LEZIONE DI GIORNALISMO A @CorradoFormigli IMPARI CHE NON SI DEVE ESSERE NE' PRONI NE' COMPLICI DELL'ELITE G… -