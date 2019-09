BANCO ALIMENTARE 30 anni di vita | il dono di sentirsi chiamare per nome

Fonte : ilsussidiario

(Di domenica 22 settembre 2019) Una mostra fotografica per i 30del, in piazza Duomo a Milano. Gli scatti in bianco e nero di Enrico Genovesi. Fino al 29/9

Notiziedi_it : Milano celebra il Banco Alimentare. Liliana Segre: “Sono qui perchè ho conosciuto la fame vera”… - sciudar : RT @rep_milano: Milano celebra il Banco Alimentare. Liliana Segre: 'Sono qui perchè ho conosciuto la fame vera' [news aggiornata alle 19:34… - Notiziedi_it : Milano celebra il Banco Alimentare. Liliana Segre: “Sono qui perchè ho conosciuto la fame vera”… -