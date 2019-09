Bambino autistico fa lezione in bagno | la foto choc dagli Usa

Prato - madre di un Bambino autistico sfrattata dalla casa popolare perché “possiede già un camper”. Assessore : “Approfondiremo” : La madre di un bambino autistico è stata sfrattata dall’alloggio popolare perché “possiede già un camper” di 16 Kw più potente rispetto al limite stabilito dalla legge. Succede a Prato, feudo del Pd dove l’11 giugno è stato riconfermato sindaco Matteo Biffoni. Protagonista della vicenda, raccontata dai quotidiani locali, Rossanna Stella, 53 anni, dipendente dell’Asl, che usava il mezzo proprio per portare il figlio ...

Trento : Bambino rifiutato dalla famiglia perché autistico : Questa vicenda giunge dal Trentino: un bambino di 11 anni è stato rifiutato dalla sua famiglia perché autistico e ora è affidato al Tribunale dei minori. A denunciare pubblicamente il fatto sono gli operatori di Casa Sebastiano, una struttura all'avanguardia in Trentino che segue le persone con autismo. La Fondazione ha usato i suoi canali social ufficiali per rendere nota la vicenda e provare a trovare una soluzione. Gli operatori spiegano che ...

Trento : Comunità Giovanni XXIII - solidarietà a famiglia Bambino autistico : Verona, 26 lug. (AdnKronos) - "Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia che non riesce più a tenere il figlio a causa della grave diagnosi di autismo. Le varie forme di disabilità possono essere un peso enorme e talvolta nel tempo divenire insostenibile per le famiglie. Lo Stato già eroga divers

Trento : Comunità Giovanni XXIII - solidarietà a famiglia Bambino autistico : Verona, 26 lug. (AdnKronos) – “Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia che non riesce più a tenere il figlio a causa della grave diagnosi di autismo. Le varie forme di disabilità possono essere un peso enorme e talvolta nel tempo divenire insostenibile per le famiglie. Lo Stato già eroga diversi servizi ma questi possono non bastare se intorno alle famiglie non si costituisce una rete che non li lasci soli e gli possa dare ...

Trento : Comunità Giovanni XXIII - solidarietà a famiglia Bambino autistico : Verona, 26 lug. (AdnKronos) – “Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia che non riesce più a tenere il figlio a causa della grave diagnosi di autismo. Le varie forme di disabilità possono essere un peso enorme e talvolta nel tempo divenire insostenibile per le famiglie. Lo Stato già eroga diversi servizi ma questi possono non bastare se intorno alle famiglie non si costituisce una rete che non li lasci soli e gli possa dare ...