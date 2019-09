Atalanta-Fiorentina | le dichiarazioni di Gasperini e Montella

Diretta/ Atalanta Fiorentina - risultato finale 2-2 - : impresa della Dea! : Diretta Atalanta Fiorentina streaming video e tv: risultato finale 2-2, la viola va in doppio vantaggio ma negli ultimi minuti la Dea compie un'impresa.

Serie A - Atalanta-Fiorentina 2-2 : rimonta nerazzurra con Castagne al '95 : La Fiorentina non scaccia la crisi e si fa recuperare dall’Atalanta dal 2-0 fino al 2-2 al Tardini grazie ai gol di Ilicic e Castagne che replicano alle reti di Chiesa e Ribery. Al 24’ il numero 25 sblocca il risultato con una conclusione al volo da fuori area sporcata quel che basta da Palomino per

Serie A - grandi emozioni in Atalanta – Fiorentina - il risultato finale : Grande partita tra Atalanta e Fiorentina disputata al Tardini di Parma. Sembrava vicina alla prima vittoria la Fiorentina grazie alle reti di Chiesa e Ribery, ma il cuore nerazzurro non molla, all’84’ Ilicic riapee il match. In pieno recupero con un tiro da fuori di Castagne l’Atalanta agguanta il 2-2 finale. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Napoli, Ciotola: “James un depistaggio per Lozano, ...

Serie A - cori razzisti contro Dalbert : Atalanta-Fiorentina interrotta per tre minuti. Infantino : “In Italia la situazione non è migliorata” : Ter minuti di stop perché dagli spalti arrivavano cori razzisti. È stata interrotta per la sfida tra Atalanta e Fiorentina, valida per il quarto turno di Serie A, che si è disputata allo stadio Tardini di Parma. Lo stop è stato deciso dall’arbitro Daniele Orsato alla mezz’ora del primo tempo, dopo che il giocatore dei viola Dalbert ha riferito di aver udito dei cori razzisti dai tifosi dell’Atalanta. Dopo l’annuncio di rito dello speaker ...

Atalanta-Fiorentina - le pagelle di CalcioWeb : Ribery fuoriclasse - la Dea toglie le Castagne dal fuoco [FOTO] : Atalanta-Fiorentina, LE pagelle DI CalcioWeb – Finisce in parità il primo posticipo della quarta giornata. E’ 2-2 tra Atalanta e Fiorentina. Viola avanti di due con Chiesa e Ribery, pari della Dea con Ilicic e Castagne. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Atalanta-Fiorentina, LE pagelle DI CalcioWeb Atalanta (3-4-2-1): Gollini voto 6: viene colpito dal “fuoco amico”: VITTIMA. Palomino voto 5: è lui a ...

Atalanta-Fiorentina 2-2 - spettacolo e colpi di scena al Tardini : Castagne la riprende nel recupero [FOTO] : Atalanta-Fiorentina live – Dopo le gare delle 15 che hanno dato importanti indicazioni per la classifica continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 partita interessante e che preannuncia grande spettacolo, si gioca la gara tra Atalanta e Fiorentina. La squadra di Gasperini è alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione in Champions League, in campionato è un’altra storia ed i ...

Serie A - Atalanta-Fiorentina 2-2 : 20.01 Pari in rimonta dell'Atalanta con la Fiorentina. Al 'Tardini' di Parma è 2-2 Viola avanti di due gol e acciuffati nel finale: sfuma la prima vittoria. Gasperini soffre il turnover per la Champions e si salva in extremis. La Fiorentina passa la 24' con un tiro di Chiesa, deviato da Palomino.Reazione orobica con Zapata e Muriel,mira da rivedere. Nella ripresa Gasperini inserisce Gomez e Ilicic (57'), ma è la Viola a raddoppiare con un ...

Atalanta-Fiorentina - il primo gol di Ribery è una perla : la conclusione al volo è magnifica! [VIDEO] : Il primo gol in Italia di Franck Ribery è una perla: il francese segna al volo su assist di Chiesa e regala il doppio vantaggio alla Fiorentina sul campo dell’Atalanta Franck Ribery firma il suo primo gol in Italia dopo 4 gare di Serie A. Il talentuoso esterno francese regala alla Fiorentina il doppio vantaggio sul campo dell’Atalanta, firmando con una pregevole conclusione al volo il gol dello 0-2. Chiesa si invola sulla ...

Atalanta-Fiorentina - cori razzisti a Dalbert : gara sospesa per 3' : Si sta giocando Atalanta-Fiorentina. Viola avanti grazie al gol di Chiesa. Episodio deprecabile successo intorno al 30′. Dalla curva bergamasca si sono levati cori razzisti indirizzati al terzino della Fiorentina Dalbert. Il giocatore, giustamente infastidito, ha richiamato l’attenzione dell’arbitro Orsato, asserendo che fosse la seconda volta che si verificava l’episodio. Il direttore di gara ha, come da prassi, ...

