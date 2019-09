Atalanta-Fiorentina | il primo gol di Ribery è una perla | la conclusione al volo è

DIRETTA/ Atalanta Fiorentina - risultato 0-1 - streaming video : gol di Chiesa! : DIRETTA Atalanta Fiorentina streaming video e tv: risultato live 0-1, partita sbloccata da una rete di Federico Chiesa prima dell'intervallo. Viola avanti.

Atalanta-Fiorentina - cori razzisti a Dalbert : gara sospesa per 3' : Si sta giocando Atalanta-Fiorentina. Viola avanti grazie al gol di Chiesa. Episodio deprecabile successo intorno al 30′. Dalla curva bergamasca si sono levati cori razzisti indirizzati al terzino della Fiorentina Dalbert. Il giocatore, giustamente infastidito, ha richiamato l’attenzione dell’arbitro Orsato, asserendo che fosse la seconda volta che si verificava l’episodio. Il direttore di gara ha, come da prassi, ...

Atalanta-Fiorentina 0-0 live - partiti! : Atalanta-Fiorentina live – Dopo le gare delle 15 che hanno dato importanti indicazioni per la classifica continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 partita interessante e che preannuncia grande spettacolo, si gioca la gara tra Atalanta e Fiorentina. La squadra di Gasperini è alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione in Champions League, in campionato è un'altra storia ed i

Risultati Serie A live - 4^ giornata : si gioca Atalanta-Fiorentina - la classifica aggiornata : Risultati Serie A live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A. Il primo match, l’anticipo del venerdì tra Cagliari e Genoa, è appannaggio dei sardi, che vincono 3-1. Menù ricco anche nella giornata di sabato. Il Brescia supera l’Udinese alle 15 mentre la Juve batte il Verona in casa non senza fatica. Il derby è dell’Inter, i nerazzurri battono il Milan per 2-0. Nel lunch match il Sassuolo travolge ...

Atalanta-Fiorentina - Gasperini torna sulla gara di Champions e parla dei pericoli viola : L’attesa era enorme, ma la serata di Champions è andata come peggio non poteva: una pesantissima sconfitta e una prestazione non da Atalanta. Gian Piero Gasperini ne è perfettamente consapevole: “E’ stato un bruttissimo esordio quello in Champions, ma bisogna guardare avanti, bisogna cancellare quella gara e pensare alla prossima. Ora siamo concentrati sulla Fiorentina”, dice il tecnico nerazzurro che ammette: ...

Fiorentina probabile formazione contro l'Atalanta - Montella : 'È l'ora di fare i tre punti' : Domani importante sfida al Tardini di Parma alle ore 18 tra l'Atalanta (che deve far dimenticare ai propri tifosi il 4-0 subito fuori casa in Champions League dalla Dinamo Zagabria) e la Fiorentina che, suo malgrado, non riesce a cogliere i 3 punti in campionato da troppo tempo (precisamente dal 17 febbraio scorso in casa della Spal). Entrambe le squadre devono vincere e, considerando lo spessore dei rispettivi attacchi, si prevede spettacolo ed ...

Atalanta-Fiorentina - Montella gonfia il petto : “nessuno può dire nulla a questa squadra” : La Serie A regala lo spettacolare scontro tra Atalanta e Fiorentina. “Considerato che abbiamo chiuso il mercato il 2 settembre – esordisce Montella in conferenza stampa -, credo che nessuno possa dire nulla a questa squadra. Alcuni giudizi sono ancora macchiati dal finale della scorsa stagione, ma quella era un’altra Fiorentina. Ora sono contento di come stanno andando le cose. Ma adesso facciamo questi tre punti, che ci ...

Atalanta-Fiorentina streaming - dove guardare la partita su Sky : Atalanta-Fiorentina streaming -Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Atalanta-Fiorentina, l'obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky.

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina : Montella si affida alla qualità - Gasperini sorprende : Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina – Si gioca la 4^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante valida per il massimo torneo italiano, in campo Atalanta e Fiorentina in una delle partite più importante della giornata. La squadra di Gasperini è alla ricerca del riscatto dopo la bruttissima prestazione in Champions League, in campionato però l'Atalanta è sempre grande protagonista.

Biglietti Atalanta-Fiorentina - come acquistare i tickets per la quarta giornata di Serie A : Domenica 22 settembre alle ore 18.00 presso lo stadio Tardini di Parma andrà in scena una sfida assolutamente da non perdere per la quarta giornata della Serie A 2019/2020. Atalanta-Fiorentina (si giocherà in campo neutro vista l’indisponibilità dello stadio di Bergamo) è pronta a regalare grande spettacolo tra due squadre che sanno regalare spettacolo e gol. Gli orobici, reduci dall’esordio in Champions League contro la Dinamo ...