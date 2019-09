Ascolti TV | Sabato 21 settembre 2019. Amici Celebrities parte dal 20.61% - Ulisse 18.97% : Amici Celebrities Su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda dalle 21.28 alle 23.49, ha conquistato 3.502.000 spettatori pari al 18.97% di share. Su Canale 5 Amici Celebrities , in onda dalle 21.26 alle 24.50, ha raccolto davanti al video 3.274.000 spettatori pari al 20.61% di share (i minuti finali 1.537.000 – 21.92%). Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share e FBI è stato seguito da .000 spettatori ...

Ascolti Tv Sabato 21 settembre - Amici vs Ulisse : Ascolti Tv Sabato 21 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10. Versione ridotta, la versione completa ritorna da martedì 24 settembre ) Amici Celebrities – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Ulisse il piacere della scoperta Gerusalemme ai tempi di Gesù– Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln NCIS + ...

Ascolti Tv Sabato 14 settembre - la serata di Bocelli al 16.3% - 1 - 3 milioni per NCIS e FBI : Ascolti Tv Sabato 14 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Andrea Bocelli Ali di libertà – Rai 1 – 2.545 milioni e 16.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mlnAnche se è amore non si vede– Canale 5 – 1.963 milioni e 11.5% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln NCIS 16 + FBI 1 1a Tv- Rai 2 – 1.326+1.304 milioni e 7.3/7.4% 15-64 ...