Ascolti Amici Celebrities | testa a testa tra Ulisse e Maria De Filippi

Fonte : lanostratv

(Di domenica 22 settembre 2019)prima puntata:Dedebutta con il 20.6% di share È partito ieri, prima grande novità di Canale5. Per il programma condotto daDequesti sono stati gli: 3.274.000 telespettatori e il 20.61% di share. Seppur il numero dei valori assoluti del competitor sia più alto,vince in share e totalizza due punti percentuali in più, chiudendo quasi un’ora e mezza dopo. Dunque, un buon debutto considerando gli altri programmi di Canale5 tutti in calo e incapaci di superare il 20%.per la prima della versione celebrity diha schierato una puntata forte, tra una giuria frizzante (con un’Ornella Vanoni amatissima dai social), ospiti pop (Giusy Ferreri, J-Ax) e la simpatia di Pio e Amedeo. Ricordiamo checondurrà solo le prime puntate di questo format che poi passerà nelle mani di ...

Laufan845 : RT @trash_italiano: #AmiciCelebrities contro #Ulisse, ecco gli ascolti - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, Ulisse (18.97) vs Amici Celebrities (20.61) | Auditel 21 settembre 2019 - KontroKulturaa : Ascolti tv 21 settembre: Amici Celebrities stralcia Ulisse in share, Maria De FIilippi gongola. Verissimo trita Ita… -