Apple riapre il ' ' cubo' ' | lo store della Fifth Avenue

Fonte : repubblica

(Di domenica 22 settembre 2019) Dopo due anni di lavoroi battenti lo storico negozio, a New York. La capsula in vetro di Manhattan, inaugurata 13 anni fa da Steve Jobs e oggi ripensata secondo il progetto di Foster and Partners, rivive secondo la logica dei nuovi...

GeeksAcademyEu : RT @SimoneCosimi: Riapre l'Apple store più leggendario: il Cubo sulla Fifth Avenue a New York via ?@esquireitalia? #Apple - AppleNews_it : RT @SimoneCosimi: Riapre l'Apple store più leggendario: il Cubo sulla Fifth Avenue a New York via ?@esquireitalia? #Apple - SimoneCosimi : Riapre l'Apple store più leggendario: il Cubo sulla Fifth Avenue a New York via ?@esquireitalia? #Apple -